「十分需要あり」今永昇太、FA市場で引く手あまた！？　移籍先は投手有利…

32歳の今永昇太投手が、シカゴ・カブスからフリーエージェント（FA）になった。被本塁打が多いなどの課題があるとは言え、複数の球団からオファーが届くのは確実だと言えそうだ。米メディア『ザ・スコア』が報じている。

今永は2024年1月にカブスと4年総額5300万ドル（約81億円）の契約を結び、ルーキーシーズンながらオールスター出場を果たすほどの活躍を見せた。

その勢いは今季序盤も続き、シーズン前半は好調だった。

しかし、怪我を境に調子が落ち、ポストシーズンに入っても不調のまま今季を終えている。

そして、今オフにはカブスが球団オプションを行使せず、今永も選手オプションを破棄したことでFAになった。

この一連の流れを受けて、同メディアは「先発投手を切実に必要としているカブスが、比較的リーズナブルなコストで今永をローテーション後半に残そうとしなかったのは意外だ」と、衝撃を受けている。

続けて「カブスは、その金額でより価値の高い投手を見つけられると判断したようだ」との見解を示した。

カブスとしては、今永の放出を正当化するために、ファンを納得させるような大型補強が必須となるだろう。

その一方で、今永としては、より良い環境でプレーする絶好の機会を得たことになる。

今後について、同メディアは「今永には十分な需要が見込まれ、フライボール率54.5％という投球傾向がより有利に働く、広い球場を本拠地とするチームを目指すことになりそうだ」と予想している。

