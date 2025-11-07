AFA（アルゼンチンサッカー協会）は6日、11月の国際親善試合を戦うアルゼンチン代表のメンバー24名を発表した。

アルゼンチン代表はFIFAワールドカップ26南米予選で12勝2分4敗と圧倒的な成績を残し、勝ち点「38」を積み上げて、首位で全日程を終えた。“王者”として臨む来年のFIFAワールドカップまで残り1年間を切った中、11月はアンゴラの首都ルアンダへ向かい、14日に年内最後の親善試合に臨む。なお、チームはルアンダへ飛ぶ前に、スペインのエルチェでトレーニングキャンプと練習試合を開催予定だ。

今回のインターナショナルマッチウィークでは1試合しか組まれていないこともあってか、アルゼンチン代表を率いるリオネル・スカローニ監督は、普段よりも少ない24名のメンバーを選出。大会史上最多6度目のFIFAワールドカップ出場をFWリオネル・メッシを筆頭に、MFエンソ・フェルナンデスやFWラウタロ・マルティネスら豪華な面々がリストに入った。DFバレンティン・バルコは今年6月以来、MFマクシモ・ペローネは今年3月以来の招集。バルコは本職が左サイドバックながら、所属クラブのストラスブールでは中盤の一角として輝きを放っており、ペローネはMFニコラス・パスとともに、若き才能が集うコモで主力に定着している。

加えて、FWジャンルカ・プレスティアーニとFWホアキン・パニチェッリが代表に初招集された。プレスティアーニは今年開催されたFIFA U－20ワールドカップチリ2025で準優勝に貢献し、ベンフィカでもウインガーとして出場機会を増やしつつある19歳。パニチェッリはストラスブールで今季リーグ・アンで11試合出場9ゴールを記録し、得点ランキングのトップを走る、23歳のストライカーだ。

一方で、アルゼンチン代表の不動の守護神であるGKエミリアーノ・マルティネスは、今回の遠征では休養が与えられた。負傷中のDFレオナルド・バレルディとMFフランコ・マスタントゥオーノも選外。同時に、11月のインターナショナルマッチウィーク期間で、アルゼンチン1部リーグは佳境を迎えるため、MFレアンドロ・パレデスら国内組の選手は一人も選ばれなかった。

アルゼンチン代表のメンバーは下記の通り。

▼GK

ヘロニモ・ルジ（マルセイユ／フランス）

ワルテル・ベニテス（クリスタル・パレス／イングランド）

▼DF

ナウエル・モリーナ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

フアン・フォイス（ビジャレアル／スペイン）

クリスティアン・ロメロ（トッテナム・ホットスパー／イングランド）

ニコラス・オタメンディ（ベンフィカ／ポルトガル）

マルコス・セネシ（ボーンマス／イングランド）

ニコラス・タグリアフィコ（リヨン／フランス）

バレンティン・バルコ（ストラスブール／フランス）

▼MF

アレクシス・マック・アリスター（リヴァプール）

マクシモ・ペローネ（コモ／イタリア）

ロドリゴ・デ・パウル（インテル・マイアミ／アメリカ）

エンソ・フェルナンデス（チェルシー／イングランド）

ティアゴ・アルマダ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ジオバニ・ロ・チェルソ（ベティス／スペイン）

ニコラス・パス（コモ／イタリア）

▼FW

リオネル・メッシ（インテル・マイアミ／アメリカ）

ジュリアーノ・シメオネ（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ジャンルカ・プレスティアーニ（ベンフィカ／ポルトガル）※初招集

ニコ・ゴンサレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ラウタロ・マルティネス（インテル／イタリア）

ホセ・マヌエル・ロペス（パルメイラス／ブラジル）

フリアン・アルバレス（アトレティコ・マドリード／スペイン）

ホアキン・パニチェッリ（ストラスブール／フランス）※初招集

【画像】アルゼンチン代表のメンバーリスト