ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が6日に行われ、ニース（フランス）とフライブルク（ドイツ）が対戦した。

ここまで3試合を消化したリーグフェーズで2勝1分を記録し、勝ち点「7」の6位につけるフライブルク。直近の公式戦11試合で1敗のみと好調を維持する同クラブが、敵地でニースと激突する。なお、日本代表MF鈴木唯人は2列目のポジションで先発した。

試合は25分にニースが先制したものの、その4分後にフライブルクがスコアを振り出しに戻す。自陣深くでビルドアップを試みるニースに対し、フライブルクが前線から激しくプレス。鈴木がボックス右角でボールを奪うと、こぼれ球を拾ったヨハン・マンザンビがネットを揺らし、アウェイチームが追いついた。

37分にはフライブルクが右サイドでコーナーキックを獲得し、大外に流れたクリアボールを鈴木がダイレクトボレー。一度は相手に防がれたが、素早いトランジションで即時奪回に成功。同時にボックス内でのファウルを誘発し、フライブルクがPKを得る。キッカーを務めたヴィンチェンツォ・グリフォがシュートを決め切り、逆転弾を挙げた。

さらに42分、敵陣左サイドのジョーディ・マケンゴにパスが渡り、鈴木が内側のスペースをアンダーラップ。ゴール前に入れたクロスをマティアス・ギンターがダイレクトで落とし、デリー・シェルハントがワントラップから右足を一振り。GKには弾かれたボールがゴールへと吸い込まれ、貴重な追加点をマークした。

結局、鈴木はフル出場を果たし、フライブルクが3－1の勝利を収めた。次節は27日に行われ、ニースはアウェイでポルト（ポルトガル）と対戦。フライブルクはアウェイでヴィクトリア・プルゼニ（チェコ）と対戦する。

【スコア】

ニース 1－3 フライブルク

【得点者】

1－0 25分 ケヴィン・カルロス（ニース）

1－1 29分 ヨハン・マンザンビ（フライブルク）

1－2 39分 ヴィンチェンツォ・グリフォ（PK／フライブルク）

1－3 42分 デリー・シェルハント（フライブルク）