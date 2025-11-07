ヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第4節が6日に行われ、ミッティラン（デンマーク）とセルティック（スコットランド）が対戦した。

ここまで3試合を消化したリーグフェーズで1勝1分1敗を記録し、勝ち点「4」の21位につけるセルティック。前節シュトゥルム・グラーツ（オーストリア）を逆転で破って今大会初勝利を挙げた同クラブが、3連勝中の首位ミッティランと敵地で激突する。なお、旗手怜央と前田大然はベンチスタートとなった。

試合は33分にミッティランがスコアを動かす。左サイドでコーナーキックを得ると、相手に跳ね返されたクリアを素早く回収。同サイドに残っていたミケル・ゴゴルザが縦に仕掛け、最後はマルティン・エルリッチがヘディングで先制弾を決めた。

さらに2分後、左サイドでボールを受けたゴゴルザが緩急を生かしたドリブルでカットイン。右足から放たれたコントロールショットがネットを揺らし、ホームチームが追加点をマークする。41分にはミッティランが左サイドでスローインを獲得。ボックス内に投げ入れたボールは相手選手に触れられたが、大外でこぼれ球を拾ったフランクリーノ・ジューが右足でシュート。落ち着いて枠内に沈め、前半だけでリードを3点に広げた。

反撃を狙うセルティックは、後半頭から前田を投入。69分には旗手をピッチに送り込み、得点の糸口を探る。すると、78分にセルティックがPKを獲得。プレッシャーのかかる状況で旗手がキックを成功し、アウェイチームが1点を返した。旗手にとってはEL初ゴールとなった。

結局、そのまま試合は3－1で終了。ミッティランがEL4連勝を達成した。次節は27日に行われ、ミッティランはアウェイでローマ（イタリア）と対戦。セルティックはアウェイでフェイエノールト（オランダ）と対戦する。

【スコア】

ミッティラン 3－1 セルティック

【得点者】

1－0 33分 マルティン・エルリッチ（ミッティラン）

2－0 35分 ミケル・ゴゴルザ（ミッティラン）

3－0 41分 フランクリーノ・ジュー（ミッティラン）

3－1 81分 旗手怜央（PK／セルティック）