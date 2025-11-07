「僕は衝撃で…」「ビックリした」あの、4～5年ぶりの電車で起こったハプニング

歌手でタレント・あのが4日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『あののオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週火曜27:00～28:30)に出演。久しぶりに電車に乗ったことを打ち明けた。

あの

あの「僕は電車で座らない」その理由とは

仕事の合間に、高円寺の古着屋でショッピングを楽しんだというあのは、「次の現場までがちょっと遠くて。タクシーだと40分ぐらいかかるのかな? すげー遠いなと思って、電車で行こうかなって」と回顧。電車に乗るのは、「超久しぶり」だったといい、「覚えてないぐらい乗ってない。4～5年ぐらい乗ってない」とも。交通系ICカードを持っていなかったため、切符を買おうとしたが、「何がなんだかわかんなくて。どうしよう? どうしよう? ってパニくってた」と戸惑ったことも明かした。

そこで、友人のアドバイスを受け、交通系ICカードの「Suica」を購入することに。あのは、「“1,000円入れたら買えるから”って言われて。1,000円入れたら、僕のためだけのSuicaが出てきて。これもらっていいの? って」「ええ～! ってSuicaを抱きしめて。うれしくて。僕あんま持ったことないし」と久々の体験にテンションアップ。「結構、新感覚というか。すっかり忘れてる世界だから、なんかうれしくて。ちょっとウキウキしながら、改札を通って、電車に乗りました」と楽しげに振り返った。

また、「僕は電車で座らない」と語ったあのは、「芸能人は電車で座っただけで叩かれるので……(笑)。“僕、絶対座らないから!”って」と苦笑い。しばらくして降車したが、「僕が行きたかった駅じゃなくて。“乗り換えだよ”って言われて。僕は衝撃で。1本で行けると思ってたから」と話し、「別の電車に乗ってまた降りたら、“乗り換え”って言われて。まだ着かないの? みたいな」と吐露。「僕、こんなに電車乗り換えるの知らなくてビックリした。すぐ着くもんだと思ってたから」とぼやいた。

結局、「そこからタクシーで次の現場に行きました」とぶっちゃけたあの。久々の電車だったが、「車のほうがよくない? ってなった。座っただけで怒られるんじゃないかってなっちゃうし、人も多いし……。そうなると、車がいいなって改めて思っちゃった。前までは、電車でもいいじゃんって思ってたけど、実際、結構時間かかる」と本音を語り、「安いっていうのは正直ある。僕のSuica、何百円か残ってるもん。どっか行ったけど(笑)」とSuicaもすでに紛失した様子だった。

