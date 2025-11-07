日本テレビのバラエティ特番『週刊チャンプ』が、9日(14:00～ ※関東ローカル)に放送。スタジオで、伊集院光、瀬戸朝香、セントチヒロ・チッチ/加藤千尋、令和ロマン・松井ケムリ、timelesz・篠塚大輝、香音が見守る。

オリジナルの大会で隠れた天才を発掘するコンテストバラエティの同番組。開催されるのは「全国高校生リンダリンダ選手権」と「全国ハンバーグ職人対抗・肉汁選手権」だ。

「全国高校生リンダリンダ選手権」は、ザ・ブルーハーツのメジャーデビュー曲「リンダリンダ」の最も熱い歌声を決定する大会。参戦するのは、結成半年で四国代表にまで上り詰めた徳島No.1の個性派バンド・SABOTEMPLE、双子がギターを奏でるなにわの3ピースガールズバンド・EsCaPe、最年少16歳静岡の異端児・杉浦脩介、コンテスト常連の実力派・Mume!少女だ。

まっすぐで熱い歌声に、瀬戸朝香やセントチヒロ・チッチ/加藤千尋は涙を見せる。

「全国ハンバーグ職人対抗・肉汁選手権」は、その名の通り味ではなく“肉汁”を争う大会。参戦するのは、先代から引き継いだ“UFO焼き”で優勝を目指す埼玉「ビッグシェフ亭」の肉汁伝承者・藤咲敏輝、食べログ 洋食 WEST 百名店 2025にも選出される人気店の大阪「ニク サングルマン」料理長・小川参三、360度から肉汁があふれる“飲めるハンバーグ”「The3rd.Kamakura」の肉汁ジャンヌダルク・中川原彩咲だ。

絶品ハンバーグをスタジオで調理し、その肉汁量を測定する。