大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、7名の選手がフリーエージェント（FA）になったことが明らかとなった。ミゲル・ロハス内野手もその一人だが、現段階では来季も残留する可能性が濃厚とみられているようだ。米メディア『ニューズウィーク』が報じた。

現在36歳のロハスは、今季レギュラーシーズンで114試合、打率.262、7本塁打、27打点といった数字をマーク。ポストシーズンではワールドシリーズ第7戦の9回に起死回生の同点ソロを放ちチームの連覇に大きく貢献した。

同メディアは「自身の劇的な活躍の前から、ロハスは『ドジャースに戻ってキャリアを終えたい』という思いを口にしていた。つまり、2026年にもう1シーズンプレーしてから引退したいという意向だ。そして実際、チームを救う一打を放ったことで、来季の契約をほぼ確実なものにしたと言っていいだろう。彼の複数ポジションを守れる柔軟性と豊富なベテラン経験を考えれば、それも納得だ」と言及。

その上で、「NBCスポーツのマシュー・ポリオット氏によると、ロハスはFA市場で1年700万ドルの契約をドジャースから提示される見込みだという。ドジャースとの間にある深い絆を考えれば、彼の気持ちを揺るがすような他球団からのオファーが届くとは考えにくい。彼にとってドジャースでプレーを続け、そこでキャリアを締めくくることこそが本心なのは明らかだ」と記している。

