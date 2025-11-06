大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、トロント・ブルージェイズを下し、ワールドシリーズ連覇を成し遂げた。その後、BBWAAナ・リーグ最優秀監督賞の最終候補が発表されたが、デーブ・ロバーツ監督の名は入っていないようだ。米メディア『フィリーズ・ネイション』のデスティニー・ルガルド記者が言及した。

ナ・リーグ最優秀監督賞の最終候補に挙げられているのは、フィラデルフィア・フィリーズのロブ・トムソン監督、ミルウォーキー・ブルワーズのパット・マーフィー監督、そしてシンシナティ・レッズのテリー・フランコーナ監督だ。

その中でもフィリーズの監督として3年目を迎えたトムソンは、主力のザック・ウィーラー投手やトレー・ターナー内野手などを欠きながらも、96勝66敗とナ・リーグで2番目に優れた成績を残した。

しかし、ディビジョンシリーズではドジャースに敗れており、2年連続でポストシーズン敗退を喫した。

ナ・リーグ最優秀監督賞の最終候補の選出についてルガルド氏は「皮肉なことに、この賞にノミネートされた3人の監督は全員、ポストシーズンでロバーツ監督のドジャースに敗れた。そのロバーツ監督は、投票でトップ3入りは果たせなかった」と言及した。

