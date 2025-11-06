NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに読売ジャイアンツを構想外となった選手を紹介する。

乙坂智

・投打：右投左打

・身長／体重：183cm／83kg

・生年月日：1994年1月6日

・経歴：横浜高

・ドラフト：2011年ドラフト5位（DeNA）

今年7月に読売ジャイアンツへ加入し、4年ぶりのNPB復帰を果たした乙坂智。しかし、思うような結果を残せず、自身2度目の戦力外となった。

横浜高から2011年ドラフト5位で横浜DeNAベイスターズに入団。高卒4年目の2015年から一軍での出場機会を増やした。

2019年には自己最多の97試合に出場し、打率.245、2本塁打、17打点をマーク。

しかし、レギュラーの壁を破れず、途中出場がメインに。2021年は17試合の一軍出場と一気に出番を減らし、同年オフに戦力外通告を受けた。

その後はメキシカンリーグやアメリカ独立リーグ、シアトル・マリナーズ傘下3Aなどを渡り歩き、今年7月に巨人へ加入。

4年ぶりの日本球界復帰となったが、一軍ではわずか5試合の出場にとどまり、二軍でも24試合の出場で打率.220と目立つ成績を残せず。

短期間の在籍だったが、オフに戦力外となり、チームを去ることになった。

