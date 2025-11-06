乃木坂46賀喜遥香「合成じゃないんですよ！」遠藤さくら＆井上和と出演したテレビCM撮影裏話を語る

乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃～）。10月30日（木）の放送では、生徒（リスナー）から寄せられたメッセージを紹介。ここでは、遥香先生も出演しているテレビCM「カップスター ほたて塩 登場篇」について語りました。＜リスナーからのメッセージ＞「かっきー先生と遠藤（えんどう）さくら先生、井上和（いのうえ・なぎ）先生が出演しているCMを観ました！ スーパーで『カップスター ほたて塩味』があったら買って食べたいと思います。かっきー先生は何味のカップスターが好きですか？ 僕は醤油味（サッポロ一番 カップスター 醤油）が好きです！」（香川県 20歳）賀喜：わかる！ 醤油味もおいしいよね～。私は何味だろう？ でも、新しく出たほたて塩味もめっちゃ好きです！ 今、サッポロ一番の新テレビCM「カップスター ほたて塩 登場篇」が放送されています！ ワカメやホタテ、かまぼこが乗った「カップスター ほたて塩味」の映像が流れている巨大スクリーンの前で、さくちゃんとにゃん（井上和）と私の3人が「カップスター ほたて塩味」をすすりながら食べているというCMです。（CMを観た人のなかで）“合成なんじゃないか”って思った人もいるかもしれないですけど、これが合成じゃないんですよ！ めちゃめちゃ大きなスクリーンが用意されていて、その前で撮影したんです。あと、このとき6期生の増田三莉音（ますだ・みりね）ちゃんが、ずっと私たちの撮影を実況してくれていて、その映像も公開されています。実は私も「撮影している先輩の様子をレポートしてください」っていうお仕事をやったことがあって！ だから“私が通ってきた道だ！”って、ちょっとその当時の姿と重なってほっこりしちゃったんですよ（笑）。頑張って一生懸命やってくれてかわいかったなぁ。よかったらチェックしていただけたらうれしいなと思います！＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info