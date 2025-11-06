乃木坂46五百城茉央「お兄ちゃんが『受けてみいや』って…」オーディションに応募したきっかけとは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、いとこ同士の関係性でもある乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、五百城さんが乃木坂46のオーディションを受けた経緯について語りました。

◆兄がきっかけでオーディションに応募

正源司：まおちゃんは、お兄ちゃんに「受けたら？」って言われたの？

五百城：うん、応募があって「受けてみいや」って（笑）。

正源司：ハハハ（笑）。

五百城：お兄ちゃんは坂道シリーズが全部好きで、その影響で私も（ライブなどを）一緒に観たり、（部屋に）いっぱい置いてある雑誌を見て“かわいいな”と思ったりして。

正源司：うん。

五百城：でも（オーディションを）受けた高1 のときは、ほんまに毎日何もしていなくて。中学生の頃は、自分のなかでは勉強も部活もけっこう充実してたんやけど、高校生になったら“あれ？ 2～3日ずっとベッドにおったな”みたいな生活をしちゃっていて、“なにかしたいな”って思っていたときに（お兄ちゃんから）オーディションのことを聞いたから。

正源司：うんうん。

五百城：最初は「へぇ、そうなんや」って、興味を示してるのか示してないのかよく分からないぐらいの返事をして、お兄ちゃんも冗談半分で「受けてみいや」みたいな感じで言ってくれて、それでちょっと（両親には）内緒で……。

正源司：内緒やったん!?

五百城：そう、内緒で勝手に送ってん。それで、2次審査か3次審査に受かったぐらいのときに初めてお母さんに言った。

正源司：そうなんや！

五百城：だけど、誰も（最後まで）受かると思っていないから、お母さんは「まあ、やりたかったらやったら？」ぐらいの感じやったし、お父さんは受かると絶対に思っていないから「やれやれ！」って（笑）。

正源司：うちと一緒すぎる（笑）。

五百城：それぐらいほんまに誰も受かると思ってなかった（笑）。

◆乃木坂46に合格も家族の反応は…

五百城：最終審査のときも、受かるなんて思えんくらいみんなかわいくて「もうここにいるだけで幸せや」と思って（笑）。

正源司：かわいい女の子がいっぱいいる（笑）。

五百城：そう思っていたけど、ありがたいことに受からせてもらって。その夜に家族に報告したら「ちょっとやめとく？」みたいな（笑）。

正源司：最初はそうなるよね！

五百城：そうそう。お兄ちゃんも、けっこういいところまで進んできたぐらいから、乗り気じゃなくなっていって（笑）。

正源司：現実味を帯びてくるとね。

五百城：そうやったんかな？ でも私は、そのときでさえ「まだ落ちるかもしれへんし」みたいな、現実味がないまま進んでいきました。

