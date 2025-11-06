乃木坂46井上和「学校で友達と『ヤバくなかった!?』って話していた記憶があります」中学3年生の頃にハマって観ていた“アニメ作品”とは？

乃木坂46の井上和（いのうえ・なぎ）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎月1週目の月曜～木曜 22:15頃～）。11月3日（月・祝）の放送では、自身の“アニメ遍歴”について熱く語りました。この記事では、その後編として、中学、高校の頃にハマっていた“アニメ”について語った模様をお届けします。

井上：中学、高校の頃もずっと、アニメだったり、声優さんが大好きだったんですけど、コロナ禍になる前の中学3年生の頃に「鬼滅の刃」が始まったんですよ。私は当時「ジャンプ」（週刊少年ジャンプ）も買っていたし、本当に一世を風靡したというか、その話題で持ち切りだったじゃないですか！ 鬼滅を観るために受験勉強も結構頑張ったし、「ジャンプ」でずっと読んでいた作品だったので、アニメの1話が放送された後、学校に行って「ヤバくなかった!?」って友達と話していた記憶があります。

制作しているのがufotable（ユーフォーテーブル）さんという会社なんですけど、私の友達にufotableさんがすごく好きな子がいて、その子は「Fate/stay night [Unlimited Blade Works]」っていう作品が好きなんですよ。私も観ていたんですけど、とても分かりやすいし、面白くて映像もとてもきれいで観やすいと思います。その友達からめちゃくちゃオススメされて観た「鬼滅の刃」にハマっていました。

そして今でも、毎シーズン（放送されるアニメの）1話はほぼ全部観ているし、だから、なんか……どうしようダラダラと永遠に話せてしまう（笑）！ しかも、多分アニメをあまり観ていない生徒（リスナー）からしたら、何も分からない会話ばかりしてる。えっと……どうしよう（笑）？

もし、続きが気になるっていう生徒はメッセージをください！ そうしたら、もっと私が自由に好きな話をする場が広がります（笑）！ この話をもっと聴きたいっていう生徒は、ぜひよろしくお願いします！

