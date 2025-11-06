新しい学校のリーダーズ メンバーのなかで「ご飯に一番執着がある」のは誰？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。今回の放送では、4人のメンバーの中で誰がそのジャンルの「Superhuman」なのかをKANONとRINが議論していきました。
――ご飯を食べるのが一番早いメンバーは誰？
RIN：生徒の皆さん、こんばんは！「SCHOOL OF LOCK!」の青春の講師、新しい学校のリーダーズのRINです！
KANON：KANONです！
RIN：今月はRIN、KANONの2人でお届けしていきます。
KANON：さて！ 今夜はこちらの授業をお届けしましょう！ AG Superhuman！様々なジャンルにおいて、4人のなかで誰がそのジャンルの“Superhuman”なのかを決めていく授業でございます。
RIN：まずは“寂しがりやのぼっち”さんからいただきました。「ご飯を食べるのが1番早いメンバーは誰？」
KANON：誰かな？ でもこれはRINじゃない？ 早いもん！
RIN：ご飯の量が一番多いのって私だもんね。なのに一番早いのも私だね。
KANON：早いし、ご飯に執着があるのもRIN。
RIN：ご飯大好き。これはもう私です！ Superhumanに認定されました！
――マイルールが一番多そうなメンバーは誰？
KANON：続いては“ぴりか”さんからいただきました。「マイルールが一番多そうなメンバーは？」
RIN：どういうルールかな、生活するうえでとか？
KANON：生活なんじゃない？
RIN：どうなんだろう、KANONはマイルールが結構あるほうだと思う？
KANON：いや、私はあまりない。
RIN：そうよ。マイルールとかあったらさ、私たちみたいにお昼寝なんかしないよね？ そうするとMIZYUかSUZUKAのような気がするんだよね。
KANON：SUZUKAかな？ マイルールってさ、ルーティーンとかそういうのがあるってことでしょ？ ルーティーンってある？
RIN：ルーティーンはあるっちゃあるけど、絶対にこうじゃなきゃいけないみたいには思っていないかな。他のメンバーもそうかもしれないけど。SUZUKAは時期によってルーティーンを進化させていって、自分なりに研究しているイメージはある。
KANON：確かに！ 生活の仕方をね。だからこれはSUZUKAかな。
RIN：SUZUKAです。
KANON：私たちが一番、臨機応変型の特にルールない人たちだった。
RIN：そうだね、確かに！
――海外で一番最初に順応するメンバーは誰？
RIN：続いて“くるみん”さんからいただきました。「海外で一番最初に順応するメンバーは誰？」
KANON：これもきっと私たちではない。
RIN：なぜかというと、私とKANONは本当に時差ボケがなかなか治らなくて、いつも困っているんだよね〜。
KANON：そうなんです。土地が変わるとね、時差ボケだったり、日本食を求めてしまったり。海外に行ってスパッと切り替えられる感じではないよね。
RIN：まあ、それで言ったら食で一番順応しているのは私かもしれないけど。環境とかはどうだろう。
KANON：SUZUKAかな。
RIN：SUZUKAもMIZYUも、2人で結構お散歩しに行っていたりするよね。
KANO：私はできない。
RIN：私もヨーロッパツアーのときはお散歩してたけど、それ以外はそんなに出かけていない。
KANON：日本でもそうなんだけど、海外とかに行っても大体楽屋とかホテルにいるのはこの2人です。
RIN：そうだね。
KANON：集合時間にMIZYUがいなくて「あれ？ MIZYUは!?」って聞いたら、「直接会場に行くみたい」っていうようなあるあるが多かったり。SUZUKAはいつも「今日朝散歩しててんけどな〜」みたいな感じだから。
RIN：SUZUKA & MIZYUです。Superhumanに認定されました。
KANON：ゆるいな〜。
