新しい学校のリーダーズ メンバーのなかで「ご飯に一番執着がある」のは誰？

MIZYU、RIN、SUZUKA、KANONからなる4人組ダンスボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 新しい学校のリーダーズLOCKS!」（毎月第4週目 月曜～木曜22:15頃～放送）。今回の放送では、4人のメンバーの中で誰がそのジャンルの「Superhuman」なのかをKANONとRINが議論していきました。RIN：生徒の皆さん、こんばんは！「SCHOOL OF LOCK!」の青春の講師、新しい学校のリーダーズのRINです！KANON：KANONです！RIN：今月はRIN、KANONの2人でお届けしていきます。KANON：さて！ 今夜はこちらの授業をお届けしましょう！ AG Superhuman！様々なジャンルにおいて、4人のなかで誰がそのジャンルの“Superhuman”なのかを決めていく授業でございます。RIN：まずは“寂しがりやのぼっち”さんからいただきました。「ご飯を食べるのが1番早いメンバーは誰？」KANON：誰かな？ でもこれはRINじゃない？ 早いもん！RIN：ご飯の量が一番多いのって私だもんね。なのに一番早いのも私だね。KANON：早いし、ご飯に執着があるのもRIN。RIN：ご飯大好き。これはもう私です！ Superhumanに認定されました！KANON：続いては“ぴりか”さんからいただきました。「マイルールが一番多そうなメンバーは？」RIN：どういうルールかな、生活するうえでとか？KANON：生活なんじゃない？RIN：どうなんだろう、KANONはマイルールが結構あるほうだと思う？KANON：いや、私はあまりない。RIN：そうよ。マイルールとかあったらさ、私たちみたいにお昼寝なんかしないよね？ そうするとMIZYUかSUZUKAのような気がするんだよね。KANON：SUZUKAかな？ マイルールってさ、ルーティーンとかそういうのがあるってことでしょ？ ルーティーンってある？RIN：ルーティーンはあるっちゃあるけど、絶対にこうじゃなきゃいけないみたいには思っていないかな。他のメンバーもそうかもしれないけど。SUZUKAは時期によってルーティーンを進化させていって、自分なりに研究しているイメージはある。KANON：確かに！ 生活の仕方をね。だからこれはSUZUKAかな。RIN：SUZUKAです。KANON：私たちが一番、臨機応変型の特にルールない人たちだった。RIN：そうだね、確かに！RIN：続いて“くるみん”さんからいただきました。「海外で一番最初に順応するメンバーは誰？」KANON：これもきっと私たちではない。RIN：なぜかというと、私とKANONは本当に時差ボケがなかなか治らなくて、いつも困っているんだよね〜。KANON：そうなんです。土地が変わるとね、時差ボケだったり、日本食を求めてしまったり。海外に行ってスパッと切り替えられる感じではないよね。RIN：まあ、それで言ったら食で一番順応しているのは私かもしれないけど。環境とかはどうだろう。KANON：SUZUKAかな。RIN：SUZUKAもMIZYUも、2人で結構お散歩しに行っていたりするよね。KANO：私はできない。RIN：私もヨーロッパツアーのときはお散歩してたけど、それ以外はそんなに出かけていない。KANON：日本でもそうなんだけど、海外とかに行っても大体楽屋とかホテルにいるのはこの2人です。RIN：そうだね。KANON：集合時間にMIZYUがいなくて「あれ？ MIZYUは!?」って聞いたら、「直接会場に行くみたい」っていうようなあるあるが多かったり。SUZUKAはいつも「今日朝散歩しててんけどな〜」みたいな感じだから。RIN：SUZUKA & MIZYUです。Superhumanに認定されました。KANON：ゆるいな〜。＜番組概要＞番組名：SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ：こもり校長（小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE）、アンジー教頭（アンジェリーナ1/3・Gacharic Spin）放送日時：月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/lock/番組公式X：@sol_info