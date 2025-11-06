大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ワールドシリーズが終わり、来季に向けた編成へと移行した。今オフには最大で7人の選手がフリーエージェント（FA）になる見通しであり、厳しい立場に置かれる選手もいる。米メディア『ドジャース・ウェイ』のステフェン・パレロ記者が言及した。

ドジャースにとって朗報であるのは、スター選手がFAとはならないことだ。しかし、今季の戦いが示したように、戦力に厚みを持たせることはワールドシリーズ制覇において重要であり、FAとの契約には注目が集まる。

38歳のカービー・イェーツ投手は1年1300万ドル（約19.5億円）で加入したが、不安定な内容に終始した。市場価値は110万ドル（約1.65億円）程度とされており、仮に現役続行を望んでも、ドジャースが再契約に動くことはないだろう。

また、マイケル・コンフォート外野手も今オフでFAとなるが、再契約は難しいと見られている。1年1700万ドル（約25.5億円）の契約でドジャースに加入したが、シーズンを通して不振が続いた。

去就に注目が集まるコンフォートについてパレロ氏は「彼は今オフ、間違いなく他球団で活躍の場を探すだろう。なぜドジャースは彼をこれほど長く起用し続けたのだろうか」と言及した。

