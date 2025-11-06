高橋優、ドリカム、山口百恵、ドリフターズ、M!LK、ウルフルズ、RADWIMPS …「“いい”タイトル」TOP10を発表！

ももいろクローバーZのメンバーがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ももいろクローバーZのハッピー・クローバー！TOP10」（毎週日曜 16:00～16:55）。ももクロと全国のリスナーが一緒に作る、選曲テーマ別「オリジナルTOP10チャート」音楽番組です。

11月2日（日）の放送では、「11月にピッタリ！『いい』タイトルソングTOP10」をテーマにしたランキングを発表しました。

＜今週のTOP10＞

「11月にピッタリ！『いい』タイトルソングTOP10」

1位：高橋優「明日はきっといい日になる」

2位：山口百恵「いい日旅立ち」

3位：ザ・ドリフターズ「いい湯だな(ビバノン・ロック)」

4位：M!LK「イイじゃん」

5位：DREAMS COME TRUE「晴れたらいいね」

6位：ウルフルズ「いい女」

7位：超ときめき♡宣伝部「最上級にかわいいの！」

8位：星街すいせい「もうどうなってもいいや」

9位：中島義実、ヤング・フレッシュ「にんげんっていいな！」

10位：RADWIMPS「いいんですか？」

＜チャート総評＞

イントロマエストロ・藤田太郎さん

今回の「11月にピッタリ！『いい』タイトルソングTOP10」は、ザ・ドリフターズの「いい湯だな(ビバノン・ロック)」と、山口百恵さんの「いい日旅立ち」という、昭和の時代から愛され続ける2曲のスタンダードナンバーに集まる票数を僅差で抑え、高橋優さんの「明日はきっといい日になる」が堂々のTOPという結果となりました。

ランクインした曲の多くに共通しているのは、前向きな感情や未来への希望をストレートに肯定していることです。

さらに、RADWIMPSの「いいんですか？」や、M!LKの「イイじゃん」といった、日常会話に登場する「いい」という言葉をタイトルに起用することで、親しみやすさやユーモラスな雰囲気をもたらす曲も多く登場しました。賑やかでわくわくする雰囲気がずっと続く、ピュアでポジティブな曲がそろったTOP10となりました。

次回11月9日（日）の放送テーマは、「秋を楽しく彩る！ アップテンポ・ピアノソングTOP10」です。

