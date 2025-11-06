大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、長らく先発ローテーションを支えたクレイトン・カーショー投手が今季限りで現役を引退した。空いた枠をどの選手が手にするのかは注目されているが、外部補強で賄う可能性もありそうだ。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。

獲得候補に浮上しているのは、ボストン・レッドソックス所属のルーカス・ジオリト投手。右肘手術により昨季は全休を強いられたが、今季復活し26登板、10勝4敗、防御率3.41といった数字を残した。

同メディアは「ジオリトは相互オプションを破棄してフリーエージェント（FA）となる。かつてのように三振を量産するタイプではなくなり、今季の奪三振率7.51は、フルタイム先発となった2018年以降で最も低い数字となった。それでも、2019年のオールスター選出投手として、先発ローテの後方を支える信頼できる存在であることは間違いない」と言及。

続けて、「レッドソックスはジオリトに2200万ドルのクオリファイングオファーを提示することができるが、その金額はやや割高であるため見送られる可能性が高い。今後、ジオリトはより安価な新契約を結ぶのか、それとも新天地を求めるのかが注目される。カリフォルニア出身のジオリトは、ドジャースでカーショーの後釜を務める可能性はあるだろうか？ チームが佐々木朗希投手のクローザー起用を検討している場合、その補強は理にかなった動きとなるだろう」と記している。

