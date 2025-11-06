香音「ツヤ感が本当に大好き」「私は乾燥肌なので…」メイクをするときのこだわりは？

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、メイクのこだわりなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：メイクをするときに2人がこだわっていることはありますか？香音：もうツヤ感が本当に大好きなので、リップとハイライトを持ち歩くのがこだわりです。あと私は乾燥肌なので。FUKAMI：間違いない。24歳はツヤしかない！ でも、香音さんは敏感肌の乾燥肌ですよね。そうなると、やることがいっぱいで大変！香音：そうなんです。今日は朝からずっとメイクさんにメイクしていただいているんですけれど、自分メイクのときはもう本当にずっと、テカテカしているようなツヤツヤの顔でいます。FUKAMI：それこそ、毎月行く韓国（での美容）が効いてきているのでしょうね。香音：はい、お休みのときはテカテカにしていますね。FUKAMI：すみれは何かありますか？すみれ：私は結構マットが好き。それで、最後にちょっとキラッとしたパウダーをつけるの。そうすると、テカりにもそんなにマットにも見えなく、ちょうどいいバランスになって。この年になると、“ツヤ”じゃなく“テカり”って言われちゃうと嫌だし（笑）。FUKAMI：わかるよ（笑）！すみれ：だから、それをちょっと予防するのと。でも最近、リップはすごくツヤツヤが好き。もうテカテカにして叶姉妹のようなゴージャスになりたい！番組では他にも、母（野々村俊恵さん）との美容エピソードや、パーツメイクのこだわり、理想のボディとトレーニングなどについて語っていただく場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/