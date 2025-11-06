マンチェスター・シティを率いるジョゼップ・グアルディオラ監督が、イングランド代表MFフィル・フォーデンについて言及した。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節が現地時間5日に行われ、マンチェスター・シティは本拠地『エティハド・スタジアム』にドルトムントを迎えた。22分にフォーデンの美しいミドルシュートで先制し、7分後には古巣対戦のアーリング・ハーランドが追加点。57分に再びフォーデンが狙い澄ました一撃でネットを揺らすと、ドルトムントに1点を返されたものの、終了間際にラヤン・シェルキがダメ押しの1点を奪い、4－1で快勝した。

試合後、グアルディオラ監督は「アーリングだけがゴールを決めているわけではないのが嬉しい」と喜びを露わにしつつ、2ゴールで勝利の立役者となったフォーデンについて次のようにコメントした。

「フィルが戻ってきた。彼がこんなゴールを決めるのをこれまで何度も、何年も見てきただろう？ 昨シーズンはもちろんのこと、今シーズンも本当に恋しかった。彼がチームを大いに助けてくれるだろう。彼にはこういったゴールを決める自信がある。力強くシュートする必要はなく、ポストの近くにボールを置くだけ。まるでゴールへのパスのようだ。フィルが幸せで、愛され、喜びに満ちている限り、多くを語る必要はない。特別な選手であり、ゴールを決めてもらわなければならない。そして、これがその第一歩となることを願っている」

そんなフォーデンだが、今年3月の招集を最後にトーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表から遠ざかっている。現地時間7日金曜日にメンバー発表を控える中、グアルディオラ監督は「この国でも世界でも、彼の実力と能力を知らない人はいない。しかし、イングランドには優秀な選手が山ほどいる。だからこそ、フィルはもっと上を目指して自分を奮い立たせなければならない。トーマスはフィルの実力を理解しているし、彼が国のために最善を尽くすと確信しているよ」と語った。

公式戦連勝としたマンチェスター・シティは現地時間9日のプレミアリーグ第11節でリヴァプールと対戦する。フォーデンは再びビッグマッチで輝きを放つのだろうか。

【ハイライト動画】フォーデンが圧巻の2発！ マンCがドルトムントに4発快勝