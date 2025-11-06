今日の運勢は？ ★11月7日（金） 12星座占いランキング！ 第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの順位は何位…!?

2025年11月7日（金）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）11月7日（金）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の玉木佑和（たまき・ゆな）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？自分から焦って動く必要はないようです。ちゃんと手に入れたいものは手に入るようなので、着実に歩みを進めましょう。あなたの中にある恐れに気付けると、自然と流れが良くなりそうです。人間関係に恵まれやすい日になりますから、笑顔を心がけましょう。恋のチャンスも訪れるかも。ガンガン前に進める日です。どんどん道が拓けていくような日ですが、新しい出会いには少し注意です。それが人との出会いでも新しい情報でもチャンスでも、すぐに飛びつかずにちゃんと確認はした方が良さそうです。少し慎重に動くくらいでも充分な一日です。あなたの持っている知識が、更に質の良いものになっていくでしょう。まだまだその叡智は広がり、あなたや周りにとって有意義なものになっていくでしょう。今日は完璧主義になりすぎず、75点くらいで良しとしておきましょう。完璧は常に更新されます。成長し続けていくあなたの最高点はどんどん伸び続けるのです。チャンスに恵まれやすい一日です。あなたが望んでいたものが、向こうの方から近づいて来るような一日です。あなたがやるべきことをやっているなら、成果や結果、新しい展開に恵まれていくような素敵な運勢の日です。少し馬力が必要な場面が出てくるかもしれませんが、そこは気合で乗りきってしまいましょう。楽しい出来事に恵まれやすく、友人にも恵まれやすい運勢です。交流運も上がっており、いつもより多くの時間をコミュニケーションに費やすかもしれません。楽しさを感じやすい日なので、ノリで動いてしまうかもしれませんが、無責任な発言や行動には注意が必要です。人脈が広がっていくような一日の運勢。人と出会いやすく、知り合っていきやすい日です。それは一方的なものだけでなく、あなたのことも周りに知られていきます。あなたの今までの行いや評判も広がっていきます。人の噂を耳にしやすい日ですが、聴いたことは安易に人に漏らさないようにしましょう。あなたの評判に関わります。少し停滞感を感じそうです。難しいことを選ぶのではなく、あなたが歩みやすい道を行った方が良いでしょう。今日は、お金に関することを見直すと良い日です。支出と収入のバランスはどうでしょうか？何に一番お金を多く使っていますか？多く使っているものに満足と感謝は出来ているか、振り返ってみましょう。自分のペースで動きたくなる一日です。そんなに無理はきかないので、どうしたらうまくいくのか工夫しながら今日を過ごしてみてください。人の目が気になってしまう時は、集中できていない時です。気分転換も上手に取り入れながら過ごしてみてください。夜はゆっくり湯舟につかりましょう。何となく、という感覚に頼ると良い日です。目先のことに振り回されて頭がいっぱいになりそうですが、あなたの心に従った決断をしていきましょう。部屋の中に物が多い時は、思い切って捨てましょう。しばらく使っていないもの、かぶっているものなど、減らせるものがありそうです。あなたの責任感がやや空回りしそう。基本的に完璧主義な面が強いのが乙女座さんの特徴のひとつですが、今日は「良い塩梅」というのを目指してみましょう。手を抜いても問題がないところ、おさえておくべきところを見極めて、休息の時間を増やせると良さそうです。今日は体のメンテナンスをすると良い日です。疲れがたまっているなら、しっかり休む時間を確保しましょう。仕事もはかどりやすい日ですが、気合だけで取り組んでしまうと、ミスも多くなりそうです。勢いで片づけず、丁寧に取り組みましょう。確認は何度行ってもＯＫです。なくしていたものが見つかりそうです。片づけが捗りそうです。あなたに向かってネガティブなことを言ってくる人がいそう。もし何か言われたら、その言葉に着目してみて下さい。言われた内容は、これからあなたが程なくして卒業できる内容です。向き合ってしまいましょう。あなたが成長出来る時です。目先の事にとらわれず、自分のことを整えるように頑張ってみましょう。現状に焦ることがあっても、一つずつクリアしていきましょう。流れを良くしたい人は、感情が伴ってなくても良いので、自分が恵まれていることを８つ数えてみましょう。■監修者プロフィール：玉木佑和（たまき・ゆな）池袋占い館セレーネ所属。声優、脚本家としても活躍する異彩の占い師。｢言葉で未来を照らす｣をモットーに、カードや星からのメッセージを愛ある言葉で相談者に届ける。アプリや雑誌記事の監修など、さまざまなメディアで活躍中。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/