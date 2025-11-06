バルセロナは現地時間5日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）リーグフェーズ第4節でクラブ・ブルッヘと対戦し、3－3で引き分けた。

敵地に乗り込んだバルセロナは開始早々の6分にハイラインの裏を突かれて先制を許すと、直後にフェラン・トーレスがネットを揺らすも、17分に鮮やかなカウンターを浴びて失点。61分にラミン・ヤマルが驚異的なテクニックから同点ゴールを挙げたが、わずか2分後にまたもやハイラインの裏を突かれて三度勝ち越される。それでも77分にヤマルのクロスが相手DFのオウンゴールを誘発し、なんとかドローに持ち込んだ。

ハイラインを敷く守備の脆さを露呈し、連勝を逃したバルセロナ。試合後、ハンジ・フリック監督は「自陣に引いて守り、カウンターで1－0を狙うようなサッカーはしない。最後の3分の1で守ることもできるが、自分たちの哲学を貫く。もっと良い形でやっていく」と主張しつつ、「中盤のプレスが弱かった。ボールを失う場面が多く、守備ラインにとっては相手の速攻を止めるのが難しかった。最終ラインももっと改善しなければならない」と課題を指摘した。

中盤の一角としてフル出場したフレンキー・デ・ヨングはスペイン紙『マルカ』を通じて「勝たなければならない試合だった。もちろん、もっと改善しなければならない。調整すべき点はいくつかある。改善に向けて取り組んでいるが、必ずしもピッチ上で成果を出せていない」とコメント。その上で、守備面の課題について次のように語っている。

「カウンターアタックへの対応が弱点だと思っている。マークの甘さ、高い位置でのプレス、そして守備の位置取りの悪さが原因だ。すべてにおいて問題を抱えている。昨シーズンのことは忘れなければならない。ヨーロッパで最高のチームではなかった。こんなことはあってはならないことで、もっと改善しなければならない。CLでも優勝できず、失点が多すぎた。3失点したら勝つのは非常に難しくなる」

なお、バルセロナはここまでラ・リーガ11試合で13失点、CL4試合で7失点を喫している。

【ハイライト動画】バルサはクラブ・ブルッヘと痛恨ドロー