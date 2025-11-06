公益財団法人日本サッカー協会とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は6日、サッカー日本代表2026ホームユニフォームを発表した。

新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦（豊田スタジアム）から着用を開始し、FIFAワールドカップ26もこのユニフォームで臨む。

同日にキリンチャレンジカップ2025のメンバー発表会見に臨んだ森保一監督も、新ユニフォームについて言及。「水平線の向こうの世界に向けてのチャレンジということでイメージしていただいていると聞いております。日本の挑戦をユニフォームにデザインしていただき、我々にとってもモチベーションが上がりますし、チャレンジに背中を押してもらえるユニフォームかなと思います。また、日本の文化がたくさん織り込まれておりますので、日本の文化も含めて、世界に認識してもらう、世界に認めてもらうということをチャレンジとしてやっていければと思っています」と述べた。

アディダスオンラインショップおよび直営店、アディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗で販売。オンラインストアでは11月6日（木）18時から、各店舗では11月7日（金）から販売開始となる。

【画像一覧】日本代表 新ユニフォーム