大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間2日、トロント・ブルージェイズを5-4で下してワールドシリーズ（WS）連覇を果たした。ミゲル・ロハス内野手は特に重要な役割を果たしたが、実は危機的状況に陥っていたという。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

ロハスは3-4と1点ビハインドで迎えた9回表1死の場面で、試合を振り出しに戻す値千金の同点ソロを放った。この一発で延長戦に持ち込んだドジャースは、延長11回表にウィル・スミス捕手が決勝ソロを打ち熱戦に決着をつけた。

同メディアは「ロハスはWS第7戦で放った同点弾により、ドジャースのポストシーズン史にその名を刻んだ。だが、その伝説的な瞬間は、実はほとんど実現しないところだった。それは、第7戦終盤までリードを許していたから、というだけではない。彼はその前夜の劇的な試合のあと、怪我を負っていたのだ」と言及。

続けて、「金曜の試合後、チームのみんなとグラウンドの真ん中で喜んでいたときに、少し肋骨のあたりを痛めてしまった。だから、第7戦はかなりの痛みを抱えながらプレーしていたんだ。たくさんの薬を飲み、注射も打ってなんとか耐え抜いた。でも、さすがに途中で限界が来て交代しなきゃならなかった。ウィルがホームランを打った後、スタッフに『完全に万全な選手を出してくれ』って言ったんだ」という本人のコメントを伝えている。

