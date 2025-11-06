「現実的な選択肢だ」大谷翔平所属のドジャース、新クローザー獲得へ！？…

大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ブルペン陣の不調に苦しめられた。今オフの移籍市場ではテコ入れに動くことが確実視されているが、獲得候補としてサンディエゴ・パドレス所属のロベルト・スアレス投手が浮上しているようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

スアレスは今季70登板、4勝6敗40セーブ、防御率2.97といった数字を残したチームの絶対的クローザー。2022年オフに5年4600万ドルの契約を結んだが、今オフはオプトアウト条項を行使してフリーエージェント（FA）になっている。

同メディアは「スアレスは今季を健康な状態で投げ切り、リーグ最多の40セーブを記録した。これだけの実績を持つとなれば、『将来のドジャースのクローザー』という響きがしっくりくる。チームは既に、パドレス出身のタナー・スコット投手を獲得しているが、今のところ思うような結果は出ていない。とはいえ、もう一人“元パドレスの守護神”を加えることに何の問題があるだろう？」と言及。

続けて、「多くの球団は『大型リリーフ契約が失敗したばかりなのに、また同じように大金を投じるのは避けたい』と考えるだろう。だが、ドジャースは違う。彼らは問題を“金で解決”しようとする傾向が強く、新戦力に資金を注ぎ込む一方で、すでに契約下にある投手たちの再生にも取り組む可能性が高い。つまり、スアレス獲得はドジャースらしい現実的な選択肢なのだ」と記している。

