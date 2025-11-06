オリックスは6日、11月24日に京セラドーム大阪で実施する「Bs Fan-Festa2025 supported by 17LIVE」のイベント概要を発表した。

選手が話題の人物に大変身する「オリコレ 2025 in 京セラドーム大阪」をはじめ、投手チームと野手チームが戦う「全員対決3番勝負」や、選手が逆再生ドラマに挑戦した「バファローズ青春ショートドラマ」を実施予定。ゲスト MC にミサイルマンの西代洋さん、アシスタント MC に滝音の2人が登場し、笑いと熱気に包まれたステージを届ける。

「選手サイン会」「選手写真撮影会」「選手ハイタッチ会」など、選手とふれあえるイベントも盛りだくさん。オ

リっこ限定の野球体験も行う。

▼ 参加予定選手

【投 手】

山下舜平大、東晃平、寺西成騎、宇田川優希、平野佳寿、曽谷龍平、宮城大弥、山岡泰輔、阿部翔太、山﨑颯一郎、九里亜蓮、吉田輝星、齋藤響介、富山凌雅、田嶋大樹、古田島成龍、岩嵜翔、東山玲士、本田仁海、片山楽生、横山楓、小木田敦也、山田修義、博志、入山海斗、佐藤一磨、川瀬堅斗、才木海翔、髙島泰都、陳睦衡、寿賀弘都、芦田丈飛、上原堆我、乾健斗、前佑囲斗、河内康介



【捕 手】

若月健矢、森友哉、福永奨、石川亮、頓宮裕真、堀柊那、村上喬一朗、田島光祐

【内野手】

西野真弘、宗佑磨、野口智哉、大城滉二、紅林弘太郎、内藤鵬、廣岡大志、太田椋、横山聖哉、大里昂生、中川圭太、河野聡太、今坂幸暉、清水武蔵、遠藤成、香月一也、宜保翔



【外野手】

渡部遼人、西川龍馬、元謙太、杉澤龍、来田涼斗、池田陵真、茶野篤政、杉本裕太郎、寺本聖一

※予告なく変更の場合あり