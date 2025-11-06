4年に1度開催される世界的な規模の聴覚障害者のための総合スポーツ競技大会『東京2025デフリンピック』が11月15日（土）に開幕する。サッカー競技は11月14日（金）より福島県のJヴィレッジにて行われ、デフサッカー男女日本代表が参加する。デフサッカーとは、聴覚に障がいのある選手11名で行うサッカーのこと。競技中、選手たちは補聴器を外すことが義務付けられていることから”音のないサッカー”の愛称で呼ばれている。

6日、blue-ing!（ブルーイング)にて壮行会が行われ、日本サッカー協会の宮本恒靖会長は「自分を、仲間を信じ、誇りを胸に全力でプレーしてください。皆さんの健闘を心から祈ります」とエールを送った。

デフサッカー男子日本代表は、第4回デフサッカーワールドカップで、史上初めて銀メダルを獲得している。斎藤登監督は「世界に我々の力を示し、感動と喜びを届けたい。デフリンピックの結果はこの大会だけにとどまることなく、未来につながる一歩になる」とコメント。キャプテンのGK松元卓巳は「デフサッカー、日本サッカーが強いところを世界に証明したい。最低でも世界一、最高でも世界一」と金メダルを目指すことを宣言した。

デフサッカー女子日本代表の山本典城監督は「女子はまだメダルを獲得したことがないので、金メダルを目指し、ここ日本で新しい歴史を作りたい」と意気込む。キャプテンのGK伊東美和は「たくさんの人に勇気と感動を与えられるように。金メダルを勝ち取って、また皆さんの前に帰ってきたい。一緒に闘っていただけたら嬉しいです」と共闘を呼びかけた。

デフサッカー男子日本代表 試合日程

11月14日（金）12時〜vsイギリス

11月16日（日）16時30分〜vsイタリア

11月18日（火）16時30分〜vsメキシコ

11月20日（木）準々決勝

11月22日（土）準決勝

11月25日（火）決勝

デフサッカー女子日本代表 試合日程

11月15日（土）12時〜vsアメリカ

11月17日（月）12時〜vsイギリス

11月19日（水）12時〜vsケニア

11月21日（金）12〜vsオーストラリア

11月25日（火）3位決定戦・決勝

※会場は全て福島県・Jヴィレッジ