日本サッカー協会（JFA）は6日、今月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表のメンバーを発表した。
来夏に開催されるFIFAワールドカップ26に向けて強化を図っている日本代表は、11月の活動では国内でキリンチャレンジカップ2025を開催。11月14日（金）には『豊田スタジアム』でガーナ代表と、同18日（火）には『国立競技場』でボリビア代表と対戦する。
なお、14日のガーナ代表戦は19時20分キックオフ予定で、TBS系列にて全国生中継されるほか、18日のボリビア代表は19時15分キックオフ予定で、同じくTBS系列にて全国生中継されることが決まっている。
今月の活動に臨むメンバーには遠藤航（リヴァプール／イングランド）や堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力が順当に選出された一方、三笘薫（ブライトン／イングランド）や伊東純也（ヘンク／ベルギー）らはメンバー外となった。
そのほか、小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）や北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）、後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）が初招集されている。
なお、先日に森保一監督が明かしていた通り、16日に予定されている天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝に勝ち進んでいるFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の4クラブから選手は招集されなかった。
発表されたメンバーは以下の通り。※は初招集
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）※
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
安藤智哉（アビスパ福岡）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
南野拓実（モナコ／フランス）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
小川航基（NEC／オランダ）
前田大然（セルティック／スコットランド）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）
北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）※
佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）