日本サッカー協会（JFA）は6日、今月のキリンチャレンジカップ2025に臨む日本代表のメンバーを発表した。

来夏に開催されるFIFAワールドカップ26に向けて強化を図っている日本代表は、11月の活動では国内でキリンチャレンジカップ2025を開催。11月14日（金）には『豊田スタジアム』でガーナ代表と、同18日（火）には『国立競技場』でボリビア代表と対戦する。

なお、14日のガーナ代表戦は19時20分キックオフ予定で、TBS系列にて全国生中継されるほか、18日のボリビア代表は19時15分キックオフ予定で、同じくTBS系列にて全国生中継されることが決まっている。

今月の活動に臨むメンバーには遠藤航（リヴァプール／イングランド）や堂安律（フランクフルト／ドイツ）ら主力が順当に選出された一方、三笘薫（ブライトン／イングランド）や伊東純也（ヘンク／ベルギー）らはメンバー外となった。

そのほか、小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）や北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）、後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）が初招集されている。

なお、先日に森保一監督が明かしていた通り、16日に予定されている天皇杯 JFA 第105回全日本サッカー選手権大会の準決勝に勝ち進んでいるFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の4クラブから選手は招集されなかった。

発表されたメンバーは以下の通り。※は初招集

▼GK

早川友基（鹿島アントラーズ）

小久保玲央ブライアン（シント・トロイデン／ベルギー）※

鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）

▼DF

谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）

板倉滉（アヤックス／オランダ）

渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）

安藤智哉（アビスパ福岡）

瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）

菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）

鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）

▼MF／FW

遠藤航（リヴァプール／イングランド）

南野拓実（モナコ／フランス）

鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）

小川航基（NEC／オランダ）

前田大然（セルティック／スコットランド）

堂安律（フランクフルト／ドイツ）

上田綺世（フェイエノールト／オランダ）

田中碧（リーズ／イングランド）

町野修斗（ボルシアMG／ドイツ）

中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）

佐野海舟（マインツ／ドイツ）

久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）

藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ／ドイツ）

北野颯太（ザルツブルク／オーストリア）※

後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）※

佐藤龍之介（ファジアーノ岡山）