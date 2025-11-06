公益財団法人日本サッカー協会とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は6日、サッカー日本代表2026ホームユニフォームを発表した。

新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。宮本恒靖会長は「日本代表は“最高の景色”という言葉を合言葉に活動しています。水平線の先に見える新たな景色や未来をというデザインになっています。アディダスさんには我々の思いを汲み取ってデザインしていただけたことにとても感謝しています」と述べた。

11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦（豊田スタジアム）から着用を開始し、FIFAワールドカップ26もこのユニフォームで臨む。「たくさん勝たないといけないですし、勝つことで国中が盛り上がって購入につながると思う」と宮本会長。「このユニフォームで溌剌としたプレーをしてほしい」と期待感を語った。

アディダスオンラインショップおよび直営店、アディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗で販売。オンラインストアでは11月6日（木）18時から、各店舗では11月7日（金）から販売開始となる。

【画像一覧】日本代表 新ユニフォーム