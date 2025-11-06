香音「母にメイクしてあげることも」親子のビューティーエピソード、プライベートでのメイク事情を明かす

すみれとHIROMI＆FUKAMIが、美のスペシャリストをゲストに招いて「わたしをHAPPYにする美容」をテーマに、ビューティートークを展開するTOKYO FMのラジオ番組「KOSÉ Find My Beauty」（毎週日曜9:00～9:30）。ゲストのライフスタイル、美容メソッドやルーティンなどを紹介します。(※今回のMCはすみれとFUKAMI)。10月26日（日）、11月2日（日）、9日（日）の放送ゲストは、俳優・モデルとして活躍する香音（かのん）さんです。11月2日の放送では、母との美容エピソードなどについて語っていただきました。▶▶この番組内容は「TOKYO FMポッドキャスト」やスマホアプリ「Spotify」などの音声配信サービスでもお楽しみいただけます。FUKAMI：先週の放送では、月1で韓国に行かれているというビューティートリップのお話も伺いました。香音さんはとにかくコスメがお好きそうですね。お母様（野々村俊恵さん）と共有したりするものもあるのですか？香音：母と共有するものもありますし、逆に母がメイクがあまり得意ではなく、私がメイクしてあげることもあります。FUKAMI：えっ!? お母様がメイクが得意じゃないのは、普段あまりしないからですか？香音：そうなんです。スキンケアはすごく好きなんですけど、メイクは本当にリップと、日やけ止めをさっと塗って終わりという感じなので、みんなでご飯を食べに行くときやディナーのときは、私がメイクをしてあげたりします。FUKAMI：素敵なご家族ですね。香音さんは、プライベートでもしっかりメイクをされるほうですか？香音：お休みの日は割とナチュラルメイクなのですが、ご飯を食べに行くときなどは、きちんとメイクをしよう！と思ってしていますね。FUKAMI：すみれは最近メイクしてる？ 全くのプライベートのとき。すみれ：最近、結構ちゃんとしているかも！FUKAMI：一時期、全くメイクしないなと思っていたけど、お子さんを産んでしばらく経って、最近また頑張り始めたよね。すみれ：そうなの。私、マギー（ファッションモデル・実業家）に「最近すごくきれいになったね！」って言ったときに、「最近ちょっと気をつけるようになったの。人と会うときに、どういう人と、誰といつ会うか分からないから、常にちゃんとしているようにする」って言っていて。それでインスパイアされたの。香音：素敵なお話ですね。それ大事なことですよね。番組では他にも、パーツメイクのこだわり、腸活と食生活、野々村家の美容・健康習慣などについて語る場面もありました。＜番組概要＞番組名：KOSÉ Find My Beauty放送日時：毎週日曜 9:00～9:30amパーソナリティ：すみれ、HIROMI＆FUKAMI番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/findmybeauty/