「注目度の低さが理想的」村上宗隆、移籍先は小規模チームか！？　米紙が…

東京ヤクルトスワローズに所属する25歳の村上宗隆内野手は、今オフにポスティングシステムを利用してメジャー挑戦する。ただ、行き先は多くの日本人選手が集うロサンゼルス・ドジャースではなく、小規模なチームになるかもしれない。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』が報じている。

ドジャースは近年、大谷翔平選手、山本由伸投手、佐々木朗希投手といった日本人選手を獲得し、今季はワールドシリーズ連覇を成し遂げた。

その傾向は変わらず、村上や岡本和真内野手など市場に出る選手を今後も追い求めるだろう。

しかし、チームに注目が集まりすぎることは、プレッシャーを高める要因となる得る。

それを踏まえ、同紙は「よりプレッシャーの少ない環境でプレーすることを望む可能性がある」とし、移籍先候補としてアスレチックスを挙げた。

その理由として「現在アスレチックスは、マイナーリーグ球場のサター・ヘルス・パーク（ウェストサクラメント）で試合を開催しており、注目度の低さは彼にとって理想的な環境かもしれない。

また、日本人選手が西海岸のチームを選ぶ傾向がある点も追い風だ」と伝えている。

