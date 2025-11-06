大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は今季、二刀流として完全復活し、投打にわたって圧倒的な活躍を見せた。2年連続でリーグMVPを受賞している大谷は、今季もナ・リーグMVPの筆頭候補だとされている。米メディア『トゥルー・ブルー・LA』のエリック・ステフェン記者が言及した。

全米野球記者協会（BBWAA）は、MVPやサイ・ヤング賞など4部門の受賞候補トップ3を発表した。大谷はフィラデルフィア・フィリーズのカイル・シュワーバー外野手とニューヨーク・メッツのフアン・ソト外野手と並び、ナ・リーグMVPの候補にノミネートされている。

プレーヤーズ・チョイス・アワードでは、MLB選手による投票でシュワーバーがナ・リーグ最優秀選手に選出されたが、これはおそらく、打点に対する支持の表れだろう。

確かに打点では大谷の102に比べてシュワーバーの132の方が高い数字となっているが、大谷は投手としても活躍を見せているのがポイントだ。

注目の集まるシーズンMVPについてステフェン氏は「大谷はドジャース移籍初年度の2024年にナ・リーグMVPを獲得し、ロサンゼルス・エンゼルス時代には2021年と2023年にア・リーグMVPを受賞した。今年は5シーズンで4度目のMVP獲得が確実視されている」と言及した。

