マンチェスター・シティに所属するノルウェー代表FWアーリング・ハーランドが、また新たな記録を樹立した。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、マンチェスター・シティはドルトムントと対戦。22分にフィル・フォーデンが先制点を決めると、29分にはジェレミー・ドクの折り返しにハーランドが左足を振り抜いて追加点をマーク。さらに、57分にフォーデンが追加点を挙げると、72分には1点を返されたものの、90＋1分にラヤン・シェルキがダメ押しゴールを決め、4－1で快勝した。

今季公式戦14試合出場目にして18ゴール目を挙げたハーランドは、イギリスメディア『Squawka』によると、昨季から数えてこれで出場したCLでは5試合連続ゴールを記録。これにより、かつて所属していたザルツブルク、ドルトムントに続いてマンチェスター・シティでもCLで5試合連続弾を決めたことで、異なる３つクラブで5試合連続ゴールを記録したCL史上初の選手になったという。

試合後、また新たな樹立したハーランドについて聞かれたジョゼップ・グアルディオラ監督は「正直言って、それは知らなかった。ここに来るたびに、あるいは記者会見に来るたびに、彼が新しい記録を樹立したと聞かれる。本当に嬉しく思う。彼はそれに値する選手だ」と賛辞を送りながら、次のように続けた。

「彼の周りに優秀な選手がもっといればいるほど、成功は容易になる。トップクラブではよくあることだ。優秀な選手がいれば、私たち全員のポテンシャルが高まっていくからね」

【ハイライト動画】ハーランドがCLで5試合連続ゴールをマーク！