退職後の生活は、「年金だけ」でやりくりするのも1つの方法ですが、少しでも収入源があると、気持ちにも経済的にもゆとりが生まれます。

現役時代のようにフルタイムで働かなくても、無理のない範囲でできる収入源を確保することは、退職後の生活をよりイキイキしたものにしてくれるでしょう。今回は、退職後に年金にプラスして収入を得るアイデアを5つご紹介します。

◆1：趣味を生かしたプチ仕事

長年続けてきた趣味を生かして、収入に結びつける方法です。

例えば、手芸や絵画、ガーデニングなど、得意なことを生かして作品を作り、フリーマーケットやネットで販売することもできます。また、レッスン講師として教える側に回るのも1つの選択肢。好きなことを続けながら、自然に収入を得られるのが魅力です。

◆2：近場での短時間パート・アルバイト

週に2～3日、数時間だけ働く短時間パートも、無理なく続けやすい選択肢です。スーパーや書店、施設の受付スタッフなど、身近なところで募集されている仕事も多くあります。

また、50代以降やシニア世代向けの就業支援も充実してきています。例えば、「シルバー人材センター」や「ハローワーク」を活用すれば、年齢やライフスタイルに合った働き方を紹介してもらえます。収入を得るだけでなく、社会とのつながりや日々のリズムを持つことにもつながり、生活にハリが出ます。

◆3：在宅ワーク

外に出るのが負担に感じる方は、在宅ワークがおすすめです。

クラウドソーシングサイトを利用すれば、ライティング、データ入力、商品モニターなど、自宅でできる仕事が見つかります。初めは小さな案件からスタートして、無理のないペースで広げていくとよいでしょう。

◆4：フリーマーケットで要らないものを販売

家の中に眠っている使わないものを、フリーマーケットやフリマアプリで販売してみましょう。自分にとっては不要でも、誰かにとっては役立つものかもしれません。

お金を得ながら家の整理整頓にもつながり、一石二鳥です。気軽に始められるので、まずは小さな一歩としておすすめです。

◆5：小さな投資

「お金にも少し働いてもらう」という考え方も大切です。

元本保証型の定期預金やリスクを抑えた分散型の投資信託、個人向け国債など、比較的安全な商品を活用していきましょう。無理な投資は禁物ですが、少額からコツコツ育てる意識を持つことが、将来の安心にもつながります。

◆まとめ

退職後の生活は、工夫次第でぐっと豊かになります。

今回ご紹介した収入を得られるアイデアを参考に、自分のペースに合わせた「第二の収入源」を見つけて、充実した毎日を手に入れましょう。

文：舟本 美子（ファイナンシャルプランナー）

会計事務所、保険代理店や外資系の保険会社で営業職として勤務後、FPとして独立。人と比較しない自分に合ったお金との付き合い方を発信。3匹の保護猫と暮らす。All About おひとりさまのお金・ペットのお金ガイド。

