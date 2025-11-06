大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、昨オフに積極的な補強を行った。リリーフ右腕のカービー・イェーツ投手もその一人だったが、わずか1年での放出という厳しい決断を下される可能性はゼロではないかもしれない。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。

イェーツは今年1月、1年1300万ドルの契約でドジャースに加入。ブルペンの主力として期待されたが、迎えたシーズンでは50登板、4勝3敗15ホールド3セーブ、防御率5.23と安定感を欠いた。

そのイェーツについて、同メディアは「無駄遣いといえば、ドジャースがイェーツと1年1300万ドルで契約したとき、球界全体がざわついたのを覚えているだろうか？ 今となっては、チームとしてもその記憶を消し去りたいところだ。38歳のイェーツが2026年もプレーを続けたいとしても、大幅な減俸は避けられない。スポットラックの試算によれば、彼の市場価値はわずか110万ドル強。しかし、その金額であっても、ドジャースは再契約を見送るだろう」と予想している。

ドジャースは日本時間4日、イェーツを含め7名がフリーエージェント（FA）になっているが、イェーツが残留する可能性は極めて低いとみられているようだ。

