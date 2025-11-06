「どう打撃を補うか」鈴木誠也らカブス、来季本塁打数は減少する？　米紙…

鈴木誠也 最新情報

鈴木誠也外野手が所属するシカゴ・カブスは、MLB全体で上位に入るほどのホームラン数を叩き出していた。しかし、カイル・タッカー外野手の移籍などが重なると、来季は大幅に本塁打数を減らすかもしれない。米メディア『ブリーチャーレポート』が報じている。

鈴木は今季、151試合に出場し打率.245、本塁打32、打点103、得点75、OPS.804（出塁率.326 + 長打率.478）をマーク。

メジャーキャリアハイのホームラン数と打点数を記録し、カブスのプレーオフ進出に大きく貢献していた。

鈴木だけでなく、マイケル・ブッシュ内野手とピート・クロウ＝アームストロング外野手も30本塁打超えで、チームとしてはMLB6位（ナ・リーグ3位）となる合計223本のホームランを打っている。

この勢いが来季も続けばいいのだが、同メディアは「少なくともSteamerによると、そうならないようだ。

ほとんどの予測は本質的に保守的であり、このシステムの初見では、2026年にカブスの主力強打者の成績が大幅に下がると予測されている」と伝えた。

ブッシュと鈴木は24本塁打、PCAは20本塁打に落ちると予想され、30本塁打以上の選手が不在となる。

同メディアは「成績の後退を真に受けるかというと、必ずしも我々は同意しない。

確かに今季のリグリー・フィールドは、本塁打が出やすい球場として機能した。

だが、過去10年間でも似たような、あるいはそれ以上に、長打が出やすかったシーズンは何度かある」と報じている。

このシステムの予測を踏まえ、「これはタッカーの打撃をどう補うか、あるいは今オフの補強でどう打線を底上げするかを考え直す必要があるというサインでもある」とし、

「カイル・シュワーバーやピート・アロンソのようなフルタイム指名打者（DH）を加える手もあるが、その場合はオーウェン・ケイシー、モイゼス・バリステロス、鈴木といった選手たちの役割にも何らかの影響が出るはずだ。

そのため、別の形で補う可能性もある」との見解を示した。

