ロッテは6日、ドラフト6位・岡村了樹（富島高）の指名挨拶を行った。指名挨拶には、榎康弘アマスカウトディレクターと有吉優樹担当スカウトが出席。
岡村は球団を通じて「息の長い選手として、支えてくれた周りの人やファンの方々から応援されるよう、課題であるミート力を強化して頑張りたいです」とコメント。
担当スカウトは、強肩強打の捕手で体に力とバネがあり、野球センス抜群の選手と評価し、体も強いのでしっかり鍛えて将来的にマリーンズを背負う野手になってもらいたいと期待する。
