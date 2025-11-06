パリ・サンジェルマン（PSG）は5日、4選手のメディカルアップデートを発表した。

PSGは4日に行われたチャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節でバイエルンと対戦し、1－2で敗れた。この試合では前半にウスマン・デンベレが負傷交代となったほか、後半にはアクラフ・ハキミも負傷で途中交代を余儀なくされていたことから状態には注目が集まっていた。

そんななか、PSGは4選手のメディカルアップデートを発表。ハキミは左足首をひどくねん挫したことで数週間欠場となるほか、デンベレは左ふくらはぎを負傷したことにより、数週間の治療が必要となったことを明らかにした。

また、バイエルン戦にフル出場していたヌーノ・メンデスも左ひざをねん挫したことにより、今後数週間は離脱に。さらに、同試合を欠場していたデジレ・ドゥエはリハビリを継続していることが伝えられている。

なお、フランスメディア『RMC Sport』は骨折は免れたものの、重度のねん挫で内側のじん帯が損傷しているハキミの離脱期間を6〜8週間と予想。そして、フランス紙『レキップ』ではN・メンデスが代表ウィーク明けにも復帰できる可能性があり、デンベレも11月末に復帰できる見込みであることが報じられている。