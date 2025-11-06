バルセロナを率いるハンジ・フリック監督が、クラブ・ブルッヘ戦を振り返った。5日、スペイン紙『ムンド・デポルティーボ』がコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が行われ、バルセロナは敵地でクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦した。試合は開始早々の6分にホームチームが先制したものの、その2分後にフェラン・トーレスが同点弾をマーク。17分に勝ち越しを許したバルセロナだったが、61分にラミン・ヤマルの得点で再びスコアを振り出しに戻す。3分後にはまたもクラブ・ブルッヘにリードを奪われたが、77分にオウンゴールで追いつき、3－3でタイムアップを迎えた。

試合後のインタビューに応じたフリック監督は、「簡単ではなかった。私たちもチャンスを作ったが、相手も本当によくやった。予想通りアグレッシブだった」とコメント。ハイラインを突かれる形での失点が続いている状況については、「私たちはバルサであり、自分たちのサッカーをしたい。すべてを変えることもできるが、私はそういうタイプの監督ではない。自分たちのDNAで戦う」と現在の戦術を貫く姿勢を強調している。

さらに、「自陣に引いて守り、カウンターで1－0を狙うようなサッカーはしない。最後の3分の1で守ることもできるが、自分たちの哲学を貫く。もっと良い形でやっていく」と主張。続けて、「中盤のプレスが弱かった。ボールを失う場面が多く、守備ラインにとっては相手の速攻を止めるのが難しかった。最終ラインももっと改善しなければならない」と課題を示しつつ、「強度がなければCLでは勝負にならない」と口にした。

一方、ドローという結果に対しては、「言い訳はない」と断言。「同じメンバーで戦った。誰もが今がベストな状態でないことをわかっているが、私は常にポジティブでいようとしている」と多くの負傷者を抱えるなかでも力強く前を向いた。



