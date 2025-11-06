マンチェスター・シティに所属するイングランド代表MFフィル・フォーデンが、現在のチーム状況に対する見解を口にした。5日、UEFA（欧州サッカー連盟）の公式サイトがコメントを伝えている。

チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が行われ、マンチェスター・シティはホームでドルトムントと対戦。試合は22分にフォーデンの得点でマンチェスター・シティがスコアを動かし、その7分後には古巣戦となったアーリング・ハーランドが追加点をマークする。さらに57分、再びフォーデンが左足でネットを揺らして3点目を奪取。その後はドルトムントに反撃の1点を許したものの、後半アディショナルタイムにラヤン・シェルキがゴールを奪い、4－1でホームチームが勝利を収めた。

マンチェスター・シティのCL無敗キープに大きく貢献したフォーデンは、「本当に楽しんでプレーできている。笑顔でプレーすることが大事だと思っているし、今はそれができている」とコメント。「昨シーズンは僕だけじゃなく、チーム全体にとっても厳しいシーズンだった」と昨季を回想しつつ、「今シーズンはチーム全体の一体感が戻ってきており、それを実感している」と現在の状態に対する手応えを明かした。

また、プレミアリーグで連敗を喫するなど、苦しいスタートとなった今季序盤からの復調について、「僕たちには素晴らしいキャプテンたちがいて、どうすればチームを立て直せるかを常に話し合っている」と要因を説明。「それに加えて新しい優れた選手たちも加入し、チームにハングリーさと結束力が戻ってきた。“以前のようなチーム”に戻ろうと努力してきたが、今シーズンはその片鱗が見え始めていると思う」と力強く語っている。



【動画】マンCvsドルトムントのハイライト！