チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、バルセロナ（スペイン）は敵地でクラブ・ブルッヘ（ベルギー）と対戦した。

昨シーズン、あと一歩のところでファイナル行きの切符が手からすり抜けていったバルセロナ。11シーズンぶりに“欧州の頂”を目指す今季は、第1節でニューカッスル（イングランド）とのアウェイゲームに2－1と勝利し、白星スタートを切ったが、第2節では昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）に1－2で屈した。前節はオリンピアコス（ギリシャ）に6－1と力の差を見せつけており、ここまでの成績は2勝1敗。ラウンド16にストレートインできるリーグフェーズの8位以内に入るためにも、今節は是が非でも白星を手にしたいところだ。

今節、バルセロナの前に立ちはだかるクラブ・ブルッヘは、ここまでのリーグフェーズで1勝2敗を記録。第1節でモナコ（フランス）を4－1で粉砕したものの、第2節ではアタランタ（イタリア）に1－2、第3節ではバイエルン（ドイツ）に0－4で敗れ、現在は2連敗中。3試合ぶりにホームに戻れる今節、強敵撃破とはなるか。

良い試合の入りを見せたのはクラブ・ブルッヘで、ハイラインの背後を突く攻撃で敵陣へ入っていく。この姿勢が実ったのは6分のこと。カイリアニ・サブからのスルーパスで右サイドを抜け出したカルロス・ボルジェスが、ボックス右まで持ち運んで中央へ折り返すと、最後はニコロ・トレソルディが押し込む。キックオフ直後の勢いのまま、クラブ・ブルッヘが先手を取った。

だが、バルセロナもすぐさま反撃に出る。8分、自陣でボールを持ったラミン・ヤマルが背後のスペースへスルーパスを送ると、抜け出したフェルミン・ロペスがダイレクトで中央ヘ流し入れ、並走していたフェラン・トーレスがGKの位置を見て冷静に流し込む。これで試合は振り出しとなった。

以降もバルセロナがチャンスの数を増やし、フェルミンやマーカス・ラッシュフォードがゴールを脅かす。バルセロナに流れが傾いていた中、クラブ・ブルッヘは一瞬の隙を逃さなかった。17分、自陣でヤマルの蹴ったコーナーキックを跳ね返すと、セカンドボールを拾ったトレソルディから、ハンス・ファナケンを経由し、ピッチ中央付近でボールを受けたボルジェスが、クリストス・ツォリスとのワンツーで前方のスペースへ駆け上がる。GKヴォイチェフ・シュチェスニーとの1対1を冷静に制し、クラブ・ブルッヘが再び勝ち越した。

以降は再び同点を目指すバルセロナが攻撃を繰り出すシーンが目立つ。26分には右からカットインしたヤマルが相手2枚を引き付けて右へ渡すと、フリーとなったジュール・クンデがシュートを放つが、ここは仕留められず。42分にはヤマルからのスルーパスで中央を破ったフェラン・トーレスが冷静にコースを狙ったが、枠を捉えることはできなかった。

前半はクラブ・ブルッヘの1点リードで折り返すと、59分にはエリック・ガルシアの放ったミドルシュートがクロスバーを叩くなど、ベンチからダニ・オルモとロベルト・レヴァンドフスキを送り出したバルセロナが、同点ゴールの気配を漂わせる。61分には相手をペナルティエリア内へ閉じ込め、ブロックの外でボールを回す中、違いを作ったのはヤマル。ダブルタッチで寄せてきた相手を外すと、フェルミンとのワンツーで狭いスペースを攻略し、自ら流し込んで、この日2度目の同点ゴールを記録した。

それでもなお、戦い方を徹底するクラブ・ブルッヘは、またもバルセロナのハイラインを破ってみせる。64分、ファナケンからのスルーパスでボルジェスが背後へ飛び出すと、冷静にGKシュチェスニーの位置を見てゴール右下にチップキックを沈め、クラブ・ブルッヘが3度目のリードを手にした。

クラブ・ブルッヘは守りを固めるが、バルセロナも相手の思い通りにはいかせない。77分、右サイドでボールを持ったヤマルがクロスボールを上げると、これが相手に当たってゴールイン。オウンゴールで3度目の同点ゴールが刻まれると、3－3となってからは、逆転を目指すバルセロナ、ホームで勝ち点を得ようとするクラブ・ブルッヘの構図に。後半アディショナルタイムにはGKシュチェスニーへ猛然とプレスをかけたロメオ・フェルマントが4度目の勝ち越し弾を奪ったかと思われたが、ここはOFR（オンフィールドレビュー）でファウルが確認され、得点は認められなかった。

この結果、バルセロナは今季CLで初の連勝とはならず。対するクラブ・ブルッヘは、戦前の予想とは異なり、バルセロナをノックアウト寸前まで追い込んだが、勝ち点を分け合う結果となった。

次節、バルセロナは25日に敵地でチェルシー（イングランド）と、クラブ・ブルッヘは26日に守田英正を擁するスポルティング（ポルトガル）と、それぞれ敵地で対戦する。

【スコア】

クラブ・ブルッヘ 3－3 バルセロナ

【得点者】

1－0 6分 ニコロ・トレソルディ（クラブ・ブルッヘ）

1－1 8分 フェラン・トーレス（バルセロナ）

2－1 17分 カルロス・ボルジェス（クラブ・ブルッヘ）

2－2 61分 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

3－2 64分 カルロス・ボルジェス（クラブ・ブルッヘ）

3－3 77分 クリストス・ツォリス（OG／バルセロナ）