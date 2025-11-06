チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、アヤックス（オランダ）とガラタサライ（トルコ）が対戦した。

ここまで3試合を消化したリーグフェーズで3連敗を記録し、未だ勝ち点を獲得できないまま最下位に沈むアヤックス。直近は公式戦6試合で1勝のみと苦しい戦いが続いており、今節は不振に陥るなかでCL初白星を狙う。ホームにガラタサライを迎え撃つ一戦で、日本代表DF板倉滉はサブスタートとなった。

試合は序盤からガラタサライが攻勢を強め、立て続けに決定機を作り出す。14分に右サイドからウィルフリード・シンゴがクロスを送ると、ボックス内のヴィクター・オシムヘンが胸でコントロール。巧みなタッチで相手を翻弄し、リフティングのような形から右足でゴールを狙う。強烈な一撃は枠を捉えたが、GKレンコ・パスフィールに防がれた。

18分にはガラタサライが左サイドでコーナーキックを獲得し、キッカーを務めたガブリエウ・サラが左足でアウトスイングのクロスを供給。オシムヘンが激しく体を寄せられながら頭で合わせたものの、枠の右に飛んだヘディングシュートは再度GKスフィールに弾かれてしまう。

そんななか、59分にガラタサライが均衡を破る。マリオ・レミナがペナルティエリア手前でクリアボールを回収し、複数の相手を引きつけながら右サイドに展開。レロイ・サネがカットインから左足でクロスを送ると、ファーに飛び込んできたオシムヘンがダイビングヘッドをお見舞い。アウェイチームが先制に成功した。

さらに63分、バルシュ・ユルマズの送ったクロスがユーリ・バースの手に接触。VARの介入により判定はPKへと変更され、ガラタサライが絶好のチャンスを得る。キッカーを務めたオシムヘンがゴール左下に蹴り込み、貴重な追加点を挙げた。

その後、78分に再びオシムヘンがPKを沈めてハットトリックを達成。結局、そのまま試合は3－0で終了し、ガラタサライが勝利した。なお、板倉に出番は訪れなかった。次節は25日に行われ、アヤックスはホームでベンフィカ（ポルトガル）と対戦。ガラタサライはホームでユニオン・サン・ジロワーズ（ベルギー）と対戦する。

【スコア】

アヤックス 0－3 ガラタサライ

【得点者】

0－1 59分 ヴィクター・オシムヘン（ガラタサライ）

0－2 66分 ヴィクター・オシムヘン（PK／ガラタサライ）

0－3 78分 ヴィクター・オシムヘン（PK／ガラタサライ）