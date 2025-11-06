チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、パフォス（キプロス）とビジャレアル（スペイン）が対戦した。

ここまでのリーグフェーズで2分1敗の成績を残すパフォスと、1分2敗の成績にとどまるビジャレアル。ともに今季のCLでの初勝利を目指すゲームは、後半立ち上がりの46分に動く。パフォスが右コーナーキックを獲得すると、ケン・セマの蹴ったインスイングのボールをデリック・ルカッセンがヘッドで叩き込み、ホームチームが先手を取る。

以降はビジャレアルがより多くのチャンスを作り出す。65分、左サイド高い位置を取ったアルフォンソ・ペドラサからのクロスボールを、タニ・オルワセイが頭で合わせるも、シュートはGKの正面。69分にはボックス右でサンティ・コメサーニャからのパスを受けたニコラ・ペペが、うまくターンして右足で狙うと、シュートはわずかにポストの外側へ外れる。終盤に入って攻撃の勢いを増したが、ダヴィド・ルイスを中心に守るパフォス守備陣を切り崩すには至らず、試合はこのままタイムアップを迎えた。

この結果、パフォスがリーグフェーズで初の白星を手にした。対するビジャレアルは、未勝利が続いている。

次節、パフォスは26日にホームで南野拓実を擁するモナコ（フランス）と、ビジャレアルは25日に敵地でドルトムント（ドイツ）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

パフォス 1－0 ビジャレアル

【得点者】

1－0 46分 デリック・ルカッセン（パフォス）