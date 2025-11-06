チャンピオンズリーグ（CL）・リーグフェーズ第4節が5日に行われ、チェルシー（イングランド）は敵地でカラバフ（アゼルバイジャン）と対戦した。

3シーズンぶりにCLの舞台へ戻ってきたチェルシーは、ここまでのリーグフェーズで2勝1敗を記録。開幕節こそバイエルン（ドイツ）に1－3で敗れたが、第2節でベンフィカ（ポルトガル）を1－0で撃破すると、前節は板倉滉を擁するアヤックス（オランダ）を5－1で粉砕した。

対するカラバフも、ここまで2勝1敗と上々のスタートを切った。第1節だったベンフィカとのアウェイゲームに3－2で勝利し、アゼルバイジャン勢のCL本大会初勝利という“歴史の第一歩”を踏み出すと、続く第2節では鈴木淳之介が所属するコペンハーゲン（デンマーク）を2－0で破り、2連勝を記録。前節はアスレティック・ビルバオ（スペイン）に1－3で敗れたが、今節はホームで強豪撃破を目論む。

そんな両者のゲームは、序盤の16分に動く。チェルシーは最終ラインからトシン・アダラビオヨが縦パスを差し込んだところから攻撃をスタート。ジョアン・ペドロがダイレクトで前方へ流すと、アンドレイ・サントスが相手をひきつけて右へ渡す。最後はエステヴァンが左足でゴールネットを揺らし、チェルシーが先制した。

だが、ホームアドバンテージのあるカラバフも簡単には引き下がらない。29分、背後への浮き球ボールをめぐってヨレル・ハトと競り合いになったカミロ・ドゥランがうまくボールを収めると、寄せてきたアダラビオヨも抜き去って左足でフィニッシュ。ここはポストに嫌われたが、こぼれ球をレアンドロ・アンドラーデが押し込み、カラバフが前半のうちに試合を振り出しに戻した。

さらに、カラバフは続く39分、チェルシーの最終ラインからのビルドアップに対して、ドゥランが激しいプレッシングでハトからボールを奪い取る。ルーズボールを拾ったアンドラーデが右足でクロスボールを送ると、このボールがハトのハンドを誘い、カラバフにPKが与えられた。このPKをマルコ・ヤンコヴィッチがゴール左下に沈め、カラバフが1点をリードして前半を終えた。

ハーフタイム明け、チェルシーはエンソ・フェルナンデス、リアム・デラップ、アレハンドロ・ガルナチョの3名を投入。すると、53分に交代出場組が絡んでゴールへ迫る。自陣後方で前を向いたデラップが背後のスペースへスルーパスを送ると、左サイドでボールを受けたガルナチョは右足アウトサイドでのクロスボールを選択。ここは跳ね返されたものの、こぼれ球を自ら拾うと、左足でグラウンダーのシュートを叩き込み、今度はチェルシーが試合を振り出しに戻した。

以降の時間帯も、より多くの回数のチャンスを作ったのはチェルシーだったが、カラバフも前から奪いに行くシーン、自陣で跳ね返すシーンをきっちりと使い分け、チェルシーにゴールを許さない。終盤に入ると攻守の切り替えスピードが非常に早くなり、どちらにゴールが生まれてもおかしくない展開となったが、これ以上のスコアは動かず、試合はタイムアップを迎えた。

この結果、チェルシーとしてはCLでの3連勝を逃した。カラバフも、今大会3勝目とはならなかったが、強豪相手に勝ち点を積み上げ、ポイント数を「7」に伸ばしている。

次節は25日に行われ、チェルシーはホームでバルセロナ（スペイン）と、カラバフは敵地でナポリ（イタリア）と、それぞれ対戦する。

【スコア】

カラバフ 2－2 チェルシー

【得点者】

0－1 16分 エステヴァン（チェルシー）

1－1 29分 レアンドロ・アンドラーデ（カラバフ）

2－1 39分 マルコ・ヤンコヴィッチ（PK／カラバフ）

2－2 53分 アレハンドロ・ガルナチョ（チェルシー）