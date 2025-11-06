公益財団法人日本サッカー協会とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は6日、サッカー日本代表2026ホームユニフォームを発表した。11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦（豊田スタジアム）から着用を開始する。

新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

新ユニフォーム発表を受け、久保建英は「水平線と聞いて、すごくポジティブな言葉だと思いました。想像できなかった、シブさがあって気に入っています。ワールドカップでは、個人としてもチームとしてもこれまでの壁を越え、最高の景色を見ることができるよう、全力で臨みたいです」とコメント。南野拓実は「代表のユニフォームのブルーはいつも特別な色だと感じています。新しいデザインを見た瞬間、とてもかっこいいと感じました。チーム一丸となって、優勝を目指して頑張ります」とコメントしている。

