公益財団法人日本サッカー協会とJFAオフィシャルサプライヤーのアディダスジャパン株式会社は6日、サッカー日本代表2026ホームユニフォームを発表した。11月14日（金）キリンチャレンジカップ2025 ガーナ代表戦（豊田スタジアム）から着用を開始する。

新ユニフォームのコンセプトは「HORIZON（水平線）」。胸中央部分には、日本を囲む海と空が交わる水平線を想起させる複数のグラフィックが施されている。また首の付け根部分に付けられた日の丸が、日本を背負ってピッチに立つサッカー日本代表の誇りと覚悟を示している。

ゴールキーパー（GK）ユニフォームには、仏教で釈迦を守護する神とされる「阿修羅」からインスピレーションを得たグラフィックを採用。阿修羅とピッチ最後方からチームを支えゴールを守るGKの勇姿を重ね合わせた、大胆かつ力強いデザインとなっている。

アメリカ、カナダ、メキシコで開催されるFIFAワールドカップ26に「優勝」を目標に掲げて挑むSAMURAI BLUE（日本代表）。水平線の先にある明るい未来や無限の希望が広がる“最高の景色”を表現したデザインとなっており、選手や日本代表チームと共に戦う全ての人々の勇気と強い意志を表すユニフォームとなっている。

アディダスオンラインショップおよび直営店、アディダスアプリ、JFA公式オンラインストア「JFA STORE」、その他全国のアディダス取り扱い店舗で販売。オンラインストアでは11月6日（木）18時から、各店舗では11月7日（金）から販売開始となる。

【画像一覧】日本代表 新ユニフォーム