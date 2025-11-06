玲玲は10月1日、「烏龍茶のチーズケーキ～パインソース入り～」(550円)を、中華料理店「一味玲玲」で発売した。

同商品は、重発酵・強火焙煎の烏龍茶をたっぷり使用し、濃厚なクリームチーズと合わせたケーキ。千葉県・鋸山の人気スイーツ店「鋸山BASE」のパティシエが監修した。"飲むお茶"ではなく、"食べるお茶"として味わえる、香り豊かなスイーツとのこと。

ケーキの中には、刻んだパイナップル果肉を煮詰めたソースが入っている。底には、バターで炒めたザクザク食感のクランブルを敷き詰めた。