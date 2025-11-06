玲玲は10月1日、「烏龍茶のチーズケーキ～パインソース入り～」(550円)を、中華料理店「一味玲玲」で発売した。
同商品は、重発酵・強火焙煎の烏龍茶をたっぷり使用し、濃厚なクリームチーズと合わせたケーキ。千葉県・鋸山の人気スイーツ店「鋸山BASE」のパティシエが監修した。"飲むお茶"ではなく、"食べるお茶"として味わえる、香り豊かなスイーツとのこと。
ケーキの中には、刻んだパイナップル果肉を煮詰めたソースが入っている。底には、バターで炒めたザクザク食感のクランブルを敷き詰めた。
掲載日
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。
本当にあったカスハラ 第62回 【漫画】「うちのじゃないよ…」他店の総菜でブチギレる“言いがかり老人”への対応は
本当にあった「キャッシュレス決済」体験 第111回 【漫画】キャッシュレス決済できると思ったら……
自閉症の息子が自立して生きる道 第4回 自閉症の息子とした約束「電車のなかでは独り言を言わない」 母がうっかり居眠りしてしまうと……“電車練習”の結果
リスキリングのリアル 第44回 【漫画】“時間がない”社会人が始めた、強制的に学び続ける仕組み
日常のイラっとする瞬間 第12回 【漫画】寝てるだけで地雷を踏む夫たち。妻が静かにブチ切れる“午前中の事件”とは
働き盛りのビジネスパーソン、加えて転職・結婚・不動産購入・セカンドキャリアなど、ライフステージの節目を迎える様々な局面で確かな情報を必要としている人たちに向けて"実用的で役に立つ"をモットーに、"ポジティブ"で"一歩踏み出したいという意欲を後押しする"コンテンツをお届けします。