大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフの移籍市場での動きが注目されている。選手の出入りも多くなることが予想されるが、リリーフ右腕のマット・サウアー投手は早くも放出が確定しているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

今季のサウアーは10登板、2勝1敗1セーブ、防御率6.37と安定感を欠いており、9月上旬にDFAに。その後同月中旬にマイナー契約を結び直したが、再昇格はないままシーズンを終えている。

同メディアは「ドジャースはサウアーとのマイナー契約を解除した。彼は2025年シーズン、6度の昇降格を経て、メジャーで計10試合に登板していた。3Aでは18試合、5勝5敗、防御率5.86を記録している」と言及。

続けて、「サウアーはキャリアを始めたときとほぼ同じ立場で、再びフリーエージェント（FA）市場に戻ることになる。しかし今回は、よりイニングを重ねられるフォームと投球術を身につけた状態での再出発だ。数字の上では、サウアーの今季は決して記憶に残るものではなかったかもしれない。それでも、2025年にドジャースで登板した63人の投手のうちの一人として、彼は26歳にして初のワールドシリーズ（WS）優勝リングを手にした」と記している。

