NPBの世界では、ドラフト会議によって毎年多くのプロ野球選手が誕生する。その一方、戦力外通告などで退団する選手も同じように存在する。チームによっては“血の入れ替え”が断行され、多くの選手が非情宣告を受けることになる。ここでは、2025年オフに横浜DeNAベイスターズを構想外となった選手を紹介する。

徳山壮磨

[caption id="attachment_236884" align="aligncenter" width="530"] 横浜DeNAベイスターズの徳山壮磨（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・身長／体重：183cm／87kg

・生年月日：1999年6月6日

・経歴：大阪桐蔭高 - 早稲田大

・ドラフト：2021年ドラフト2位（DeNA）

ドラフト2位と大きな期待を受けて、プロ入りした徳山壮磨。昨季はブレイクの足掛かりを掴んだかに思われたが、今季は一軍未登板に終わり、戦力外となった。

大阪桐蔭高、早稲田大と名門校のエースとして活躍した徳山。2021年ドラフト会議で横浜DeNAベイスターズから2位指名を受け、プロ入りを果たした。

入団後は制球難に陥り、ファームが主戦場に。それでもプロ3年目の昨季は、自身初の開幕一軍入り。

オールスター前までに29試合に登板し、1勝1敗8ホールド、防御率2.45をマーク。夏場以降は腰椎椎間板ヘルニアで離脱となったが、飛躍の兆しを見せた。

しかし今季は、開幕からファーム暮らしが続き、一軍登板がないままシーズン終了。プロ入りからわずか4年で戦力外通告を受けた。

一方、二軍では36試合登板、1勝2敗、防御率3.31とまずまずの数字を記録。26歳とまだ若いだけに、他球団で再起のチャンスを掴みたい。

