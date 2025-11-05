“実はいとこ”乃木坂46五百城茉央＆日向坂46正源司陽子、お互いに「グループ加入」を内緒にしていた!? 知ったタイミングを明かす

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。10月20日（月）のお客様は、乃木坂46五百城茉央さんと日向坂46正源司陽子さん。ここでは、いとこ同士の2人が、お互いのグループ加入を知ったタイミングについて語り合っていました。

◆お互いにグループ加入を内緒にしていた!?

五百城：オーディションのときの話で、私は、ようちゃんが受けていたことをまったく知らなかったんですよ。

正源司：私も知らなかったんですよ！

五百城：そうだよね（笑）。茉央のはいつ知ったん？

正源司：まおちゃんは、（プロフィール動画が）公開される3日前に教えてもらった。

五百城：（茉央の）パパが言ったのかな？

正源司：かな？ 私はお母さんづてに聞いて「えー!? すごい！」と思って。そのときは多分、小川彩（おがわ・あや）さんぐらいまで公開されていた気がする。

五百城：なるほどね。ようちゃんが加入したときは、茉央のお母さんも知らなくてパパだけ知っていたっぽくて。

正源司：そうだね。

五百城：その当時「真夏の全国ツアー」が終わった後に打ち上げをみんなでしていたんだけど、そこで今野（義雄）さんから「五百城の知り合いが入ったぞ」みたいなことを言われて「えー!?」ってなって。「〇〇ですか？」って名前を挙げても違くて、そうしたら今野さんが「正源司」って。「えっ……ようちゃんですか？」って言ったら、「そうそう、陽子」って。その瞬間、先輩方も周りにおったのに、めっちゃ大きい声を出して膝から崩れ落ちた（笑）。

正源司：そんな漫画みたいに（笑）？

五百城：しかも、まだ加入したばっかりよ。それなのに、めっちゃ大きい声を出してしまったんやけど（笑）。その後、ママに連絡して「なんか知ってる？」って聞いたんやけど「知らへん」って。それで、ようちゃんにビデオ通話したの覚えてる？

正源司：した！

五百城：そうしたら、背景が茉央も研修生時代にめっちゃ通っていた場所で「ようちゃんがあそこにおる!!」って（笑）。

正源司：なあ！

五百城：（その当時に私と）すれ違ったことはない？

正源司：多分なかったと思う。

五百城：だから、内緒で結構お互いギリギリに知ったんですよ。それがびっくりな出来事でございました。

