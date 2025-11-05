12星座占い2025年11月の運勢「双子座（ふたご座）」全体運・恋愛運・仕事運・開運アドバイス

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座占い11月の運勢。12星座別の2025年（令和7年）11月の「双子座（ふたご座）」の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが占います。「双子座（ふたご座）」さんの11月の運勢（全体運、恋愛運、仕事運）は？ 開運アドバイスも！忙しさが目立つ月なので、疲れなどを溜め込んでしまわないように注意をしましょう。下旬頃から調子の良さや方向性が見えてきて動きやすくなりそうです。パートナーとのすれ違いには注意をしましょう。言葉選びも慎重に選択することを心掛けられると良い月となりそうです。仕事の忙しさが目立ってしまい、恋愛は後回しの運気となりそうです。デートなどの約束は上旬に予定を入れておいたり、早めのスケジュールを組んでおくことが大切になりそうです。やらなくてはいけないことが増えてしまいそうな月となりそうです。優先順位を確認して計画的に進めていくことを心掛けましょう。休日は沢山睡眠を取ったり、昼寝をするのも良さそうです。リフレッシュの時間を大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。