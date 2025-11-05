「稲垣吾郎を取り戻せ！」ユージ、山崎怜奈らTOKYO FMパーソナリティ9名が挑んだ謎解き爆笑朗読劇

2025年10月19日（日）にTOKYO FM主催の『TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025』がLINE CUBE SHIBUYA、MIYASHITA PARK、Shibuya Sakura Stage 404 Not Foundという、渋谷における象徴的な3つのスポットで開催されました。ここでは同日に放送された『TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025』から、LINE CUBE SHIBUYAで行われたパート2「ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル！」の模様をお届けします。2005年に渋谷・道玄坂から誕生し、渋谷の街全体を巻き込みながら進化を遂げてきた「渋谷音楽祭」。TOKYO FMは、この街のイベントとタッグを組み、リスナーの皆様への日頃の感謝を伝える「TOKYO FM リスナー感謝祭」を2023年から開催しています。今年も感謝の気持ちを込めて『TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025』が開催されました。メイン会場であるLINE CUBE SHIBUYAでは、イベント第一部の「TOKYO FM LIVE」（超学生、AKASAKI、きんとき、こっちのけんとライブ出演）に引き続き、第二部として「ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル！」を実施。毎年恒例となった本企画ですが、今年は、『ONE MORNING』からユージ、吉田明世、『Blue Ocean』から住吉美紀、『ALL‐TIME BEST～LUNCH TIME POWER MUSIC～』からLOVE、『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』から山崎怜奈、『THE TRAD』から山本里菜、中川絵美里、『Skyrocket Company』からマンボウやしろ、浜崎美保の9名のパーソナリティが集結！ それぞれが本人役を演じるという、この日限りの朗読劇を披露しました。公開生放送は、来場したリスナー全員で唱和するタイトルコールで華やかにスタート。続いて、それぞれのパーソナリティが自身の番組をPR。パーソナリティ同士がツッコミやイジり合いを連発し、普段の放送では見られない親密な関係性が伺えるオープニングとなりました。朗読劇への挑戦を前に、各自の演技経験エピソードが披露される一幕も。演劇経験が全くないパーソナリティもいるなかで、ユージの驚きの出演歴が明かされるなど、本番への期待も次第に高まっていきました。今回、パーソナリティ陣が挑戦した朗読劇のタイトルは「稲垣吾郎を取り戻せ」。それぞれのパーソナリティが“本人役”を務め、『THE TRAD』番組宛に届いた稲垣吾郎誘拐犯からのメッセージを元に、吾郎店長を取り戻すための指令をこなしていくというストーリー。パーソナリティたちは吾郎店長を取り戻すため、誘拐犯が突きつける数々の謎のお題に挑みました。・「ニュースを笑わずに読むこと」・「入れられるだけ“ヌ”を入れてトーク」・「他局みたいなトーク」・「これまで誰にも言えなかったことを話す」・「番組がこうなって欲しい夢の話」謎の難題が続々と飛び出し、会場を大いに沸かせながら誘拐犯の意外な正体に迫っていく展開となりました。メイン会場のLINE CUBE SHIBUYA以外にも、同日、渋谷の街の2つのスポットでイベントが展開されました。MIYASHITA PARKの特設ステージでは、TOKYO FMアナウンサー陣がリスナーから寄せられたメッセージとリクエスト曲を紹介する公開企画を実施。多くのリスナーが集まる中、番組パーソナリティも続々と登場し、会場を盛り上げました。13時台にはユージ、14時台にはLOVEが登場。大勢のリスナーとの交流を楽しみ、渋谷から感謝の気持ちを届けました。また、Shibuya Sakura Stage 404 Not Foundでは、計4番組の公開収録が行われました。この会場には、先着・事前応募で当選した熱心なリスナーやファンが集結しました。＜番組概要＞番組名：TOKYO FMリスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025 ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル！パーソナリティ：ユージ、吉田明世、住吉美紀、LOVE、山崎怜奈、山本里菜、中川絵美里、マンボウやしろ、浜崎美保放送日時：10月19日（日） 20:00～21:00番組Webサイト：https://www.tfm.co.jp/kanshasai/【開催概要】タイトル：TOKYO FM リスナー感謝祭 in 渋谷音楽祭2025日程：2025年10月19日 (日)会場：LINE CUBE SHIBUYA （東京都渋谷区宇田川町1－1）MIYASHITA PARK（東京都渋谷区神宮前6丁目20－10）Shibuya Sakura Stage（東京都渋谷区桜丘町1−1）【LINE CUBE SHIBUYA】●パート2タイトル：「ワイド番組パーソナリティ大集合スペシャル！」出演：ユージ、吉田明世、住吉美紀、LOVE、山崎怜奈、山本里菜、中川絵美里、マンボウやしろ、浜崎美保【MIYASHITA PARK】特設ステージ出演：TOKYO FMアナウンサー、ユージ、LOVE【Shibuya Sakura Stage】公開収録：『馬渕・渡辺の#ビジトピ 公開収録 supported by 第一三共ヘルスケア』『明治ミルクチョコレート presents MINAの軽音楽部』『ファン太のとにかく出してこ』『佐倉初のういすくり～む』